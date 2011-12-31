-Antalya Büyükşehir Belediyespor: 98 - Trabzonspor: 77 ANTALYA (A.A) - 31.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Antalya Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor'u 98-77 mağlup etti. Mücadelenin ilk periyodunda her iki takımda hücumda etkili olarak sayılar buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fisher ve Jelovac'ın dış şutlarıyla etkili olurken, Trabzonspor da pota altında Elton ve Robinson ile sayılar buldu ve ilk periyod 22-22 berabere tamamlandı. Mücadelenin ikinci periyodunun ilk 5 dakikasında Antalya ekibi Fisher, Rasim ve Bora ile sayılar bularak aradaki farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Trabzonspor rakibine Gibson ve Levent ile karşılık vermeye çalıştı, ancak ilk yarı Antalya ekibinin 49-33 üstünlüğüyle kapandı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda Brown'un sayılarıyla oyunun kontrolünü elinde tutan Antalya Büyükşehir Belediyespor, ilk 3 dakikada skoru 55-40 yaptı. Özellikle iki kısa oyuncusu Robinson ve Gibson ile hücumda sayılar bulan Trabzonspor, alan savunmasında da etkili olunca farkı bir ara 7 sayıya kadar indirmeyi başardı (58-51). Daha sonra Jelovac'ın dış şutlarda bulduğu sayılarla tekrar oyunda üstünlüğü eline geçiren Antalya ekibi son periyoda 79-59 önde girdi. İkinci periyottan sonra oyunun kontrolünü bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyespor, son periyotta da Melih, Brown ve Fisher'in sayılarıyla üstünlüğünü korudu. Trabzonspor ise Kerem ve Gibson ile farkı kapatmaya çalışsa da mücadeleyi Antalya ekibi 98-77 kazandı. Salon: Atatürk Hakemler: Erşan Kartal xx, Fatih Aslanoğlu xx, Yücel Çilingir xx Antalya Büyükşehir Belediyespor: Fisher xxx 30, Melih xxx 12, Jelovac xxx 19, Brown xxx 12, Bora xx 5, Rasim xxx 11, Gökper xx 7, Pastal x, Nedim xx 2 Trabzonspor: Elton xxx 19, Salyers xx 4, Serhat x, Gibson xxx 13, Fahri xx 6, Robinson xxx 16, Polat x 3, Levent xx 7, Oktay x, Kerem xx 9 1. periyot: 22-22 Devre: 49-33 (Antalya Büyükşehir Belediyespor lehine) 3. periyot: 79-59 (Antalya Büyükşehir Belediyespor lehine) 5 faulle çıkanlar: 37.17 Jelovac (Antalya Büyükşehir Belediyespor)