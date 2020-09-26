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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 81 ilde 81 okula muz gönderdi

26 Eylül 2020 14:14

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 81 ilde 81 okula muz gönderme sözü yerine getirildi. Türkiye’nin dört bir tarafındaki okullarda eğitim gören öğrencilere tonlarca muz gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Mart ayında ‘İlk teneffüs’ paylaşımına sosyal medya hesabından 81 ilde 81 okula muz gönderme sözü ile karşılık veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in bu sözü yerine getirildi. Toptancı Halde özel hazırlanıp paketlenen muzlar, Türkiye’nin 81 ilindeki okullarda okuyan öğrencilere gönderilmek üzere yola çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilere ulaştırılacak muz paketlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ‘Yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dilerim. Maske takmayı ve bolca meyve tüketmeyi lütfen unutmayalım. Sevgilerimle’ mesajı da yer aldı.

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