-ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNDE TARTIŞMA ANTALYA (A.A) - 29.11.2010 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, iktidarı hedef almadığını, iktidarın kendisini hedef aldığını ve rakip olarak gördüğünü öne sürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın başkanlığında toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, tartışmalı bir oturum geçirdi. Belediyenin 2011 yılı bütçesinin ele alındığı toplantıda AK Parti Grup Sözcüsü Murtaza Tamyürek, Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılı bütçesinin, ''şişirilmiş'' olduğunu, borç olarak açıklanan rakamların da ''sanal'' olduğunu öne sürdü. Akaydın'ın görevde olduğu 2 yıl içinde Antalya'ya ''bir çivi dahi çakmadığını'' iddia eden Tamyürek, ''Sürekli hükümeti, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor. Hükümet, yerel yönetimlerin daha iyi hizmet yapmasını sağlamak için merkezi idarenin belediyeler üzerindeki vesayetini kaldırdı'' dedi. AK Partili Meclis Üyesi Yaşar Tabur da Akaydın'ın kendi partisiyle bile kavga ettiğini öne sürerek, ''Kendi arkadaşlarıyla kavgalı olan bir Başkan yatırım yapabilir mi? Başkan sürekli iktidarı ve hükümeti suçluyor'' diye konuştu. MHP'li Meclis Üyesi Reşat Oktay ise Antalya'nın Ankara'dan daha zengin olduğunu, ancak gelirlerini başta Ankara ve İstanbul'un aldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın, yaptığı konuşmada, AK Partili Meclis üyelerini, ''siyasi ahlaksızlıkla'' suçladı. Akaydın, geçmiş dönemde yapılan bazı yatırımların hatalı olduğunu savundu. Göreve geldiğinden beri 180 milyon lira borç ödediğini, belediye bütçesini dengeli hale getirmeye çalıştığını anlatan Akaydın, ''Benim kendi partimle, arkadaşlarımla kavgalı olduğumu açıklamak çok ayıp. Bu bir siyasi ahlaksızlıktır. Benim evimde kavga olabilir. Bu kimseyi ilgilendirmez. Evlerimize telekulak koyun o zaman'' dedi. Antalya'nın Ankara'dan zengin olduğuna ilişkin sözlerini de yineleyen Akaydın, ''Ama bu zenginliğini kullanamıyor. Merkezi hükümet buna izin vermiyor. 20 ayda Antalya'ya çivi çaktım, ama bu çiviler birilerini rahatsız etti'' diye konuştu. AK Partili Meclis üyeleri tarafından Başbakan Erdoğan'ı Antalya'ya gelişinde karşılamamakla eleştirildiğini de anımsatan Akaydın, Başbakan Erdoğan'dan randevu talep ettiğini, ancak kabul edilmediğini söyledi. Belediye Başkanı olarak Antalyalıları temsil ettiğini belirten Akaydın, ''Ben iktidarı hedef almıyorum. İktidar beni hedef alıyor. İktidarı kendime rakip olarak görmüyorum. İktidar beni rakip olarak görüyor. Çünkü Sayın Başbakan, konuşmalarında ve mitinglerde beni hedef gösteriyor'' dedi. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılında 50 milyon lira açık verecek 500 milyon liralık bütçesi, oy birliğiyle kabul edildi.