Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 105 günlük tedavinin ardından ilk görüntülü mesaj

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 2 ayı yoğun bakımda olmak üzere 105 gündür tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk kez görüntülü bir mesaj paylaştı.

"Zor günleri geride bırakmayı başardık"

"Hayatımın en samimi, en özel 'merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum" diyen Böcek, "Sağlığımın iyi olduğunu, kendimi çok iyi hissettiğimi belirtmek istiyorum. Zor günleri geride bırakmayı başardık" dedi.

Muhittin Böcek, tedavisi sırasında dayanışma gösterdiğini belirttiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti.

Böcek, fizik tedavi süreci sonrasında görevine döneceğini bildirdi.