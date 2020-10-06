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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

06 Ekim 2020 13:26

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Koronavirüs tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinin kritik ancak stabil olarak devam ettiği bildirildi.

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