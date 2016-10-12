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Yaşam

Antalya Belediyesi: Fuhuş yapıp, engelli asansörlerini bozuyorlar!

“Bu asansörlerimiz maalesef amacı dışında kullanıldığı için arıza yapıyor”

Fotoğraf: Arşiv

12 Ekim 2016 18:54

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nin çıkışında yer alan üst geçide ait engelli asansörlerinin neden bozulduğu ortaya çıktı. Asansörlerin tamiri için çalışma başlatıldığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım Şube Müdürü Nedim Erten, “Özellikle gece geç saatlerde fuhuş amaçlı asansöre binip ara katlarda kabini durdurmaya çalışıyorlar. Tabi bu da asansörlerin zarar görmesine neden oluyor” dedi.

Hürriyet’ten Selim Onur’un haberine göre, asansörlerin hizmet alanı dışında kullanıldığı için sürekli arıza yaptığını kaydeden Erten, “Ekiplerimiz hemen harekete geçip o üst geçimizdeki asansörlerin tamirini yapmaya başladı. Bu asansörlerimiz maalesef amacı dışında kullanıldığı için arıza yapıyor. Sadece yaşlı ve engelli vatandaşlarımız bu asansörleri kullansa bu kadar sorun yaşamayız” dedi.

 

“Özellikle gece geç saatlerde…”

 

Engelli ve yaşlı vatandaşların üst geçitlere kolay ulaşması adına yapılan asansörlerde fuhuş dahi yapıldığını kaydeden Nedim Erten, “Özellikle gece geç saatlerde fuhuş amaçlı asansöre binip ara katlarda kabini durdurmaya çalışıyorlar. Şu an elimizde 33 asansör, 55 yürüyen merdiven var. Biz bunları tüm olumsuzluklara rağmen 24 saat hizmette tutmaya gayret ediyoruz” diye konuştu. 

Ne oldu?

Üst geçitte ait engelli asansörünün günlerdir çalışmadığını kaydeden Haşim İşcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, “Yıl 2016 ama biz tekerlekli sandalye kullanan bir çocuğu karga tulumba merdivenlerden yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle bir görüntü modern Türkiye’ye yakışıyor mu? Yetkililerin hiç mi vicdanı sızlamıyor?” diyerek tepkisini dile getirmişti. 

Söz konusu asansörlerin daha önce de saat 17.00’den sonra kapatıldığını kaydeden Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural ise şöyle demişti: 

“Bu sorun derhal çözüme kavuşturularak engelli vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanmalı. Biz ilgili kurumlarla resmi yazışmalar yaparak bu eksikliğin giderilmesini talep edeceğiz. Umarım bu ilkellik bir an önce son bulur.”

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