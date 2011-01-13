-ANTALYA BELEDİYE MECLİSİNDE YUMRUKLAR KONUŞTU ANTALYA (A.A) - 13.01.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesinin merkez Aksu ilçesindeki 229 numaralı parsele ilişkin imar düzenlemesi kararını protesto edenlerle toplantıyı izleyen diğer vatandaşlar ve güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Arbede anında biri kadın iki kişi baygınlık geçirdi ve yaralandı. Büyükşehir belediye Meclisi, gündemindeki maddeleri görüşmek üzere Belediye Kültür Salonu'nda toplandı. Hafta başındaki toplantıda gündemden çıkartılan merkez Aksu ilçesi Atatürk mahallesindeki 229 numaralı parsel maddesi görüşülerek, Büyükşehir Belediyesinin, bu alanda Toptancı Hal kurulması amacıyla 1/5 binlik imar planında yaptığı değişiklik, AK Parti ve MHP'li üyelerin ''hayır'', CHP'li üyelerin ''evet'' oyuyla kabul edildi. Bunun üzerine toplantıyı izleyen yaklaşık 500 kişi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ile CHP'li meclis üyelerini protestoya başladı. Bu sırada, kürsünün bulunduğu bölüme, bozuk para, koltuk, şemsiye gibi maddeler fırlatıldı. Koruma görevlileri, protesto esnasında şemsiye açarak Akaydın'ı korumaya çalıştılar. Protestolar devam ederken Akaydın bir süreliğine salondan ayrıldı. 229 numaralı parselde gecekondusu bulunan vatandaşların protestolarının sürmesi üzerine, toplantıyı izleyen diğer vatandaşlarla güvenlik görevlileri de protestocuları engellemeye çalıştı. Bu sırada yaşanan arbedede, toplantının yapıldığı salonun ana kapısının camları kırıldı ve biri kadın iki kişi baygınlık geçirdi. Yaralandıkları da belirtilen bu kişiler hastaneye kaldırıldı. Protestocuların bir bölümü olaylar üzerine belediye binasından ayrılırken, 150 kadar vatandaş Belediye önünde protestolarını sürdürüyor. -229 NUMARALI PARSEL- Antalya'nın merkez Aksu ilçesindeki 229 numaralı parsel, önceki belediye yönetimi döneminde, Hazine'den, çiçek mezatı, ticari alan, sosyal tesis yapılmak üzere devralınmıştı. Bu parselde evleri bulunan vatandaşlar o dönemde de karara karşı çıkmışlar ve çeşitli yöntemlerle kararı protesto etmişlerdi. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Akaydın döneminde ise anılan parsele toptancı hal ve spor kompleksi yapılmak üzere 1-5 binlik imar planında düzenleme yapılması gündeme gelmişti. Alanda herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde arazi 27 Ocak 2011 tarihinde zaman aşımı dolayısıyla yeniden Hazine'ye devrolacaktı.