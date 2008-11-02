Antalya BB. evinde galip



Beko Basketbol Ligi'nin üçüncü haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahasında Erdemirspor'u 71-61'lik skorla mağlup etti.





Beko Basketbol Ligi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi, Erdemirspor'u 71-61 yendi.



Çekişmeli geçen 1. periyotta Antalya Büyükşehir Belediyespor, Douthit, Mustafa Kemal ve King ile sayılar üretirken, Erdemirspor ise Thomas ve Funk ile rakibine karşılık verdi. Karşılıklı basketlerin sürdüğü ilk çeyrekte Antalya ekibi, ilk periyotu iki sayı fark ile 18-16 önde tamamladı.



2. periyotta Antalya temsilcisi King, Nedim ve Mustafa Kemal, Erdemirspor ise Mithat ve Thomas ile sayılar buldu. Maçta iyi mücadele eden iki takımdan Antalya Büyükşehir Belediyespor, ribauntlarda da rakibine üstünlük sağladı ve ilk yarıyı 34-27 önde tamamladı.



İkinci yarıda Erdemirspor, Mithat ve Thomas'ın basketleriyle mücadelenin 24. dakikasında farkı bir sayıya kadar (36-35) indirmeyi başardı. Daha sonra karşılaşmada etkili olan Antalya Büyükşehir Belediyespor, Melvin ve King ile hücumları iyi değerlendirerek, maçın son çeyreğine 50-44 önde girdi.



Son periyotta da iyi oyununu sürdüren ve savunmada etkili olan Antalya Büyükşehir Belediyespor, King'in asistleri ve Douthit, Hadi ile Nedim'in basketleriyle mücadeleyi 71-61 kazandı.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 71 - ERDEMİRSPOR: 61

Salon: Atatürk

Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Kaan Büyükçil xxx, Tunçtan Durmuşcan xxx

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Kemal xxx 6, Ümit xx 2, Douthit xxx 11, King xxx 16, Green xxx 9, Yunus x, Nedim xxx 11, Cemal x, Hadi xxx 5, Melvin xxx 11

Erdemirspor: Funk xxx 17, Colson xx 3, Thomas xxx 10, Alper x, Nihat xx 7, Erdal xx 5, Mithat xxx 11, Özgür xx 4, Caner xx 4

1. periyot: 18-16

Devre: 34-27 (Antalya Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. periyot: 50-44

Beş faul alanlar: 36.34 Mustafa Kemal, 35.15 Hadi (Antalya Büyükşehir Belediyesi)

