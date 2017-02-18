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Antalya Başsavcıvekili: 'Hayır' oyu verecek olanlar PKK'yla aynı muameleyi görecekler; küsmece yok!

Savcı Kayafoğlu'nun Twitter paylaşımı tepkiye yol açtı

18 Şubat 2017 11:18

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu’nun, Twitter hesabından referandumla ilgili yaptığı paylaşımlar tartışma yarattı.

Hürriyet'ten Ceren Deniz'in haberine göre Cevdet Kayafoğlu, mesajlarında referanduma ‘Hayır’ oyu verecek olanların terör örgütü PKK’ya destek olacağını savundu ve PKK ile aynı muameleyi göreceklerini belirtti.

Savcının mesajları şöyle:

“Vereceğiniz oy, aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin.” “PKK anayasa referandumunda ‘hayır’ çağrısı yapmış. Sandıkta ‘hayır’ diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok.” 

Ulaşılmaya çalışılan Başsavcıvekili Kayafoğlu, sekreteri aracılığıyla yaptığı açıklamada konuyla ilgili görüş belirtmek istemediğini söyledi. Kayafoğlu, paylaşıma gelen tepkiler üzerine önce profil fotoğrafını ve unvan bilgisini, daha sonra paylaşımlarını sildi.              

 

 

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Ceren DenizAntalya Cumhuriyet BaşsavcıvekiliCevdet KayafoğluTwitterreferandumPKK

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