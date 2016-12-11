Antalya Barosu'ndan İstanbul'daki terör saldırısına tepki

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen, 51 baro başkanı ve çok sayıda avukat, İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena yakınında gerçekleşen terör saldırısına Türk bayrağı açarak tepki gösterdi.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, grup adına yaptığı konuşmada, bugün sözün çokta uzatılacak bir gün olmadığını, derin acı ve öfke içinde olduklarını belirtti.

Balkan, iki gündür Birleşmiş Milletler, Adalet Bakanlığı, İsveç Krallığı ve Türkiye Barolar Birliğinin ortaklaşa bir çalıştay gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, çalıştayın sonuçların basınla paylaşmaya hazırlanırken dün gece ülkede hain bir saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

"Düne göre bugün daha da kararlıyız"

Türkiye'de yapılan en acımasız ve kanlı terör saldırılarından birini yaşadıklarını ifade eden Balkan, şöyle konuştu:

"Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımızı acil şifalar diliyoruz ve ulusumuzun başı sağ olsun. Eğer bu saldırıyı gerçekleştirenlerin amacı bizleri yıldırmak, korkutmak ise bilmeliler ki bizler cumhuriyet için, demokrasi için hukukun üstünlüğü için ve insan hakları için bu ülkede barış içinde, huzur içinde yaşamak için elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar sergilemeye hazırız. Düne göre bugün daha da kararlıyız. Hiç kimse bizleri yıldıramaz, hiç kimse bizleri korkutamaz."

Balkan, Türkiye Cumhuriyet yurttaşları ve avukatları olarak memlekete sahip çıkma noktasında inançlı, kararlı olduklarını ve bunun için bir, iri ve diri olacaklarını belirtti.

Türkiye'deki 79 baronun temsilci, yetkili ve baro başkanlarının İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısını lanetle kınadığını aktaran Balkan, bunun için ortak ses oluşturmak ve teröre karşı seslerini en yüksek perden duyurmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

"Terörün amacına ulaşmasını mutlaka engelleyeceğiz"

İstanbul Barosundan yapılan yazılı açıklamada, dün Beşiktaş'ta yaşanan terör eyleminin, çok sayıda güvenlik görevlisiyle sivil yurttaşın hayatını kaybetmesine, daha fazla sayıda vatandaşın da yaralanmasına neden olduğu hatırlatılarak, yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Saldırının maç çıkışında gerçekleştirilmiş olması ve doğrudan güvenlik güçlerini hedef almasının, gözü dönmüş canilerin geldikleri son noktayı anlattığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz siyasal koşullarda, idamesini başardığımız hayatımızın içinde güvenlik güçlerimizin fedakarlarından çok ciddi paylar vardır. Bu koşullara rağmen onlar sayesinde hissettiğimiz güven duygusu bugün sahipsiz kaldı. Terör yıldırmaksa yılmayacağız. Sindirmekse amacı sinmeyeceğiz. Asla korkmayacağız. Onun amacına ulaşmasını mutlaka engelleyeceğiz. Bölünmeyeceğiz, böldürtmeyeceğiz. Terör kendi alçaklığının çukurunda boğulana kadar mücadele vereceğiz. Böylesine kanlı bir eylemi planlayıp gerçekleştirecek kadar insanlıktan çıkmış olanları asla affetmeyeceğiz. Bu eylemle varmak istedikleri bir amaç varsa, ona ulaşılmaması için bütünlük içinde davranmaya özen göstereceğiz."