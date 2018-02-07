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Antalya Baro Başkanı Balkan: Türkiye kelimesi Cumhuriyet ile eş anlamlıdır

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Barosu Başkanı Polat Balkan, Türkiye Barolar Birliği'nin adının önünden 'Türkiye' kelimesinin kaldırılmasının, 'Cumhuriyet savcıları'nın 'Cumhuriyet'inin düşürülmesiyle eş anlamlı olduğunu söyledi

07 Şubat 2018 20:06

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Barosu Başkanı Polat Balkan, Türkiye Barolar Birliği\'nin adının önünden \'Türkiye\' kelimesinin kaldırılmasının, \'Cumhuriyet savcıları\'nın \'Cumhuriyet\'inin düşürülmesiyle eş anlamlı olduğunu söyledi.
Antalya Barosu Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın partisinin grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği\'nin isminin önünden \'Türkiye\' ibaresinin kaldırılması gerektiği yönündeki sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, baro binasında düzenlenen basın açıklamasında, adaletin yargıç, savcı ve avukat olmak üzere üç ayaktan oluştuğunu belirterek, bu ayaklardan herhangi birinin zedelenmesi durumunda adaleti tesis etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Hukuk devletinin yargı bağımsızlığına ve özgür barolara dayandığını kaydeden Balkan, \"Yargıç bağımsız değilse, savcı bağımsız değilse, avukat her gün çeşitli baskılarla karşı karşıya ise bundan adalet duygusu zarar görür. Dolayısıyla bütün toplum bu zararın yükümlülüğünü taşımak zorunda kalır\" dedi.
Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye\'nin 113 ülke arasında 101\'inci sıraya gerilediğini ve yargı bağımsızlığının üçüncü dünya ülkeleri seviyesine düştüğünü aktaran Polat Balkan, \"Türkiye Barolar Birliği açıklanamaz ve kabul edilemez bir baskı ve tehlikeyle karşı karşıyadır. İlerleyen aşamalarda bağlı ve bağımlı barocuklar yaratılmak istendiğinin farkındayız. Bugünse Türkiye Barolar Birliği\'nin \'Türkiye\'si silinmek istenmektedir. Bu istek, Cumhuriyet savcılarının \'Cumhuriyet\'inin düşürülmesi ile eş anlamlıdır. Millet adına karar veren mahkemelerin kimin adına karar vereceği tartışmasına da neden olacak, çok ciddi tehlikeler içeren bir istektir\" diye konuştu.
Yargının seçilmişlere bırakılamayacağını, hukuk devletinin yıkılması halinde geriye devletin kalmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Balkan, “Bizler Atatürk ilke ve devrimleri için, Türkiye\'nin demokratik ve laik bir cumhuriyet, insan haklarına dayalı sosyal bir hukuk devleti olması için hep mücadele ettik, etmeye de kararlıyız. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulunun bağımsız ve tarafsız yargı, yargının da olmazsa olmaz koşulunun özgür savunma olduğunu biliyoruz\" dedi.

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