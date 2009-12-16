Antalya aşırı yağış ve fırtınaya teslim

T24 - Antalya-Kemer karayolu ulaşıma kapandı. İki gemi de karaya oturdu, gemilerin batma tehlikesi var.





Antalya'da gece başlayan şiddetli yağış ve fırtına kentte hayatı olumsuz etkiliyor.



Şiddetli yağışla birlikte hızı zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına ve dev dalgalar nedeniyle, Konyaaltı bölgesinden denize dökülen Boğaçayı'nda "şişme" meydana geldi. Dalgaların denize tahliyesine engel olduğu Boğaçayı'ndan taşan su, dere kenarındaki 60 kadar binanın alt katlarını bastı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, evlerdeki suyun tahliye edilmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Yağışla birlikte Boğaçayı'ndan gelen su, şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle denize ulaşamadığından çevreye yayıldı. Bu yüzden yaklaşık 60 evin alt katlarını su bastı" dedi.



Antalya-Kemer karayolu trafiğe kapandı



Fırtına ve dalgalar yüzünden Sarısu Deresi'nin de denize deşarj olamaması yüzünden, Altınyaka Vadisi'nden gelen yağmur suları, Antalya-Kemer kara yolunu Sarısu mevkisinde kapladı ve yol ulaşıma kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü Yol Bakım Başmühendisi Gençağa Karakaş, Sarısu Deresi'nin deşarj olamaması nedeniyle taşarak, yolu kapladığını bildirdi.



Karakaş, "Kemer kara yolu ulaşıma kapandı. Şimdilik yapabilecek bir şey yok. Dere deşarj olamadığı sürece bu durum devam edecek. Antalya-Kemer kara yolunun Çaltıcak mevkisinde de küçük çaplı bir heyelan yaşandı. Burada bazı araçlar yolda kaldı. Ancak bizim ekiplerimiz de Sarısu mevkisini aşıp, heyelan bölgesine gidemediğinden, bu durum da şimdilik devam edecek. Çaltıcak mevkisini ulaşıma açsak bile araçlar, bu kez Sarusu'yu geçemeyecekleri için burada çalışmanın şimdilik bir anlamı yok. Bir an önce Altınyaka yolunu hazırlamamız gerekiyor" dedi.



Karakaş sözlerine, "Antalya-Kemer kara yolunda ulaşımı sağlamak için Altınyaka-Kesme Boğazı yolunu kullanmayı planlıyoruz. Ancak bu yolda da bir-iki yerde küçük çaplı heyelan var. Ekiplerimizi bu yola yönlendirdik. Bu yolda güvenli ulaşım sağlayabilirsek, trafiği Antalya-Altınyaka-Kesme Boğazı-Kemer istikametinden vereceğiz" diye devam etti.



Gemiler tehlike atlattı



Bu arada, Aliağa Limanı'ndan İsrail'e kütük demir götüren Deniz Yıldızı isimli Türk Bayraklı gemide, Antalya Limanı açıklarında makine arızası meydana geldi. Şiddetli fırtına nedeniyle demir tarayan gemi kıyıya sürüklenmeye başladı. 2 bin 750 grostonluk Deniz Yıldızı isimli gemi kıyıya yakın mesafede güçlükle demir atabildi.



Fırtına nedeniyle Antalya Limanı açığına demirleyen St.Vincet bayraklı Alfadil isimli boş gemi de şiddetli fırtınada demir tarayarak, Deniz Yıldızı gemisine doğru sürüklenmeye başladı.



Antalya Liman Başkanlığı yetkilileri her iki gemiyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü, şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Limanı'na giriş ve çıkışların durdurulduğunu bildirdi.