Antalya Adliyesi'ndeki canlı bomba ihbarı asılsız çıktı

Antalya Adliyesi'nde sabah saatlerindeki canlı bomba ihbarı asılsız çıktı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adliye binasına bomba konulduğu yönünde bir ihbar olduğunu ifade ederek, "Canlı bomba iddiaları gerçeğe aykırıdır. Sadece emniyete yapılan bomba konulduğu yönünde bir ihbar sonucunda tedbir amaçlı Adliye boşaltılmıştır" diyerek adliyenin boşaltılmasını istemişti.

Bomba ihbarı asılsız çıktı

Antalya Adliye’sinde polisin yaptığı aramalar saat 10:30 sıralarında sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren aramaların ardından bir görevli Antalya Adliyesi önünde megafonla bekleyen vatandaşlara genel aramanın bittiğini, bombaya ilişkin bir bulguya şu ana kadar rastlanmadığını söyledi. Görevli, adliye personelinden masalarını ve çekmecelerini kontrol etmelerini, herhangi bir şüpheli durumun hemen yetkililere bildirilmesini istedi. Arama çalışmalarının sona ermesi üzerine, bloklardaki personel adliyeye alındı. Adliye önünde bulunan vatandaşlar da sıraya girerek, işlemlerini yaptırmaya başladı.

Bomba ihbarı yurt dışından gelmiş

Antalya Valiliği, adliyenin boşaltılmasına neden olan bomba ihbarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün ’155@antalya.gov.tr’ elektronik posta adresine bugün (06.10.2016), saat 08.28 ve 08.31’de olmak üzere, Antalya Adliyesi’ne bomba konulduğuna dair aynı kaynaktan 2 ayrı ihbar gelmiştir. İhbar neticesinde Antalya Adliyesi tamamen boşaltılarak bomba imha köpekleriyle yapılan arama tarama neticesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Antalya Adliyesi şu an rutin işleyişine devam etmektedir. Yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edilen söz konusu asılsız ihbarlar, Antalya’nın imajına yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmektedir. Mail yoluyla gelen ihbarların kaynağıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından gerekli araştırmalar yapılmaktadır."