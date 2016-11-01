Antalya 10 ayda 4.5 milyon turist kaybetti

Geçen yılın 10 aylık döneminde 10 milyon 499 bin 158 turistin geldiği Antalya'ya bu yılın 10 aylık döneminde 5 milyon 934 bin 673 yolcu geldi. Toplam kayıp 4 milyon 564 bin 485 oldu.

DHA'nın haberine göre, 2015 yılı Ekim ayında 1 milyon 27 bin 987 yolcunun geldiği Antalya’ya, 2016’nın Ekim ayında 791 bin 718 yolcu gelebildi. Son 3 yıllık verilerin de yer aldığı tabloda Antalya’nın Ekim ayında en büyük kaybı 2016 yılında yaşadığı görüldü. Geçen yıla göre 2016 Ekim ayında Antalya’daki yolcu kaybı oranı yüzde 23 oldu.



5 milyar dolarlık kayıp





Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kaybı 5 milyon civarında tahmin ettiklerini, ancak sonucun çok farklı olmadığını belirtti. Hacısüleyman, "5 milyonu bulacağını biliyorduk beklediğimiz bir şeydi. Bunun önemli 2 faktörü var. Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı seyahat yasağı ve yaşanan terör olaylarından dolayı turistlerin korkması. Bunlara bağlanabilir. En önemli vurgulanması gereken ise turistik ürün kalitesinde sorunumuz yok. Hizmet seviyelerinde herhangi bir gerileme yok. Bu olaylar yaşanmasaydı en az geçen yılki sayıları yakalayacaktık" dedi.



Önceki yıllarda Rusya pazarının yüzde 80’inin Antalya’ya geldiğini, Türkiye gelen 5 Rus turistten 4’ünün Antalya’yı seçtiğini aktaran Hacısüleyman, "Diğer bölgelerde bu kadar etkili olmasa da Antalya kayıptan ciddi derecede etkilendi. 5 milyar dolarlık doğrudan ekonomik kayıp var. İstihdam ve üretimdeki kayıp ise ayrı bir boyut" dedi.



Hacısüleyman, 2016 yılı için bir iyileşme görmediklerini, 2017 için iyiye doğru gideceği yönünde tahminleri olduğunu aktardı.