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Politika

Antakya'ya giden Davutoğlu'na: Sevim koş katil geldi!

Komünist Parti Hatay İl Örgütü, spor salonunun yanında Armutlu Mahallesi'ndeki bir binaya, "Sevim koş katil geldi" yazılı pankart astı

28 Aralık 2014 15:46

Antakya'ya giden Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AKP il kongresini yapacağı spor salonun karşısındaki inşaata "Sevim koş katil geldi" pankartı asıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün AKP il kongresine katılmak üzere Antakya'ya gitti. Davutoğlu'na Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Süleyman Soylu eşlik etti.

Davutoğlu, il kongresi öncesinde kimi "kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle" buluştu fakat toplantı basına kapalı yapıldı.

Başbakan, bu kapalı toplantının ardından, AKP il kongresinin yapılacağı Antakya Kapalıspor Salonu'na geçti. Fakat burada "tatsız" bir sürprizle karşılaştı.

Komünist Parti Hatay İl Örgütü, spor salonunun yanında Armutlu Mahallesi'ndeki bir binaya, "Sevim koş katil geldi" yazılı pankart astı.

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