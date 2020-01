Antakya Medeniyetler Korosu, New York'ta konser verdi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'ın \'Antakya Medeniyetler Korosu\', Amerika Birleşik Devletleri\'ndeki (ABD) konserleri kapsamında New York\'ta sahneye çıktı. Unutulmaz bir konser izlediklerini söyleyen Türkiye\'nin New York Başkonsolosu Yalçın, Antakya Medeniyetler Korosu üyelerine ve Şef Yılmaz Özfırat\'a teşekkür etti.

Hatay\'da 3 semavi din ile 6 mezhebin mensuplarından oluşan, Türkçe, Arapça ve Ermenice ilahiler seslendiren \'Medeniyetler Korosu\'nun ABD\'de vereceği konserler için hazırlanan 47 kişilik kafile, vize engeline takılmıştı. ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi üzerine 250 üye arasından ABD vizesi olanlarla yeni koro oluşturulmuştu. Repertuvarlarını da değiştirmek zorunda kalan 40 kişilik yeni koro, Türkiye New York Başkonsolosluğu ve Türk- Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında New York\'ta sahne aldı.

Türkiye\'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, TASC yöneticileri, oyuncu Mete Horozoğlu, New York\'ta bulunan farklı ülkelerin başkonsoloslarıyla davetlilerin katıldığı ve Amerikan Kızılderilileri Ulusal Müzesi\'nde gerçekleşen konserde, Hatay\'da yaşayan farklı dinlere mensup koro üyelerince seslendirilen ilahiler alkış aldı.

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat yönetimindeki konserin final bölümünde, arka sıralardan 5 yaşındaki bir çocuğun, \"Mustafa Kemal Paşa\'yı istiyorum\" diye bağırması geceye damga vururken, Antakya Medeniyetler Korosu\'nun büyük bir coşkuyla seslendirdiği İzmir Marşı\'na salondaki konuklar da eşlik etti.

Geçtiğimiz günlerde New York\'ta gerçekleşen terör saldırısından duydukları üzüntüyü dile getiren Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı Özfırat, terörün her türlüsünü lanetlediklerinin altını çizdi. Özelde Hatay\'ı, genelde Türkiye\'yi başarıyla temsil ederek, dünya barışı için konserler vermeye devam edeceklerini dile getiren Özfırat, kasım ayının sonunda İsrail ve Filistin\'de de konser vereceklerini kaydetti.

Unutulmaz bir konser izlediklerini söyleyen Türkiye\'nin New York Başkonsolosu Yalçın ise Antakya Medeniyetler Korosu üyelerine ve Şef Yılmaz Özfırat\'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



FOTOĞRAFLI