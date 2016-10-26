Antakya Kuzah LGBTİ kurucu üyesi trafik kazasında öldü

Hatay'da, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Antakya Kuzah LGBTİ (Lezbiyen Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks) Topluluğu kurucu üyesi olan Tuğba Alaş, bindiği motosiklete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Ezer'in haberine göre, kaza, geçen cumartesi günü kent merkezindeki Tayfur Sökmen Kampusu yakınlarında meydana geldi. MKÜ Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Tuğba Alaş'ın arkasında oturduğu, adı açıklanmayan arkadaşının kullandığı 31 AU 67 plakalı motosikte, hızlı olduğu iddia edilen M.K. yönetimindeki 01 VN 254 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, Tuğba Alaş olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Antakya Kuzah LGBTİ (Lezbiyen Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks) Topluluğu kurucu üyesi olan, müzik tutkunu, amatör fotoğrafçı, doğayı ve hayvanları çok seven Tuğba Alaş'ın cenazesi, götürüldüğü Hatay Devlet Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınarak memleketi Diyarbakır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K., çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Arkadaşları dün Tuğba Alaş için MKÜ Kampusu içinde anma töreni düzenledi. Öğrenci ve öğretim üyeleri, açılan deftere Tuğba ile ilgili anılarını, ölümünden duydukları üzüntülerini yazdı.