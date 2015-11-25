Anonymous'un ilk davası tamamladı

Anonymous'un devlet kurumlarının internet sitelerine yaptığı siber saldıra ilişkin ilk soruşturma tamamlandı.

Dünyanın önde gelen Anonymous hacker grubu, Youtube’a yönelik erişim engelini protesto etmek için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) başta olmak üzere devlet kurumlarının internet sitelerine yaptığı siber saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 9 Haziran 2011’deki saldırıya katıldıkları iddiasıyla 1’i kadın 15 kişi hakkında 2 yıldan 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 28 şüpheliyle ilgili ise takipsizlik kararı verildi.

'50 bin bilgisayar ile saldırı gerçekleştirildi'

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davanın iddianamesinde, şüpheli şahısların yurtdışında faaliyet gösteren ve internet sitelerine siber saldırılarda bulunan Anonymous isimli hacker grubu ile birlikte hareket ettikleri öne sürüldü. İddianamede; şüphelilerin, TİB’in Youtube yasağının “temel hak ve özgürlükleri engellediği” gerekçesi ile kamuya ait internet sitelerine, 50 bin bilgisayardan oluşan bot-net ağına katılarak DDOS saldırısı yaptıkları iddia edildi.

Hard disklerde iz bulundu

İddianamede, TİB’in gönderdiği log kayıtları ve IP kullanıcı bilgilerinden şüphelilerin adreslerinin tespit edildiği ve bu kişilere ait bilgisayarların hard disklerinden de onlarca saldırıya katıldıklarının belirlendiği ifade edildi.

Saldırı programları

İddianamede, şüphelilerden C.S.’nin dizüstü bilgisayar hard diskinde de “Loic” ismi ile yapılan arama sonuçlarında işletim sistemi tarafından kayıt altına alınmış çok sayıda bilgi ve belgeye rastlandığı öne sürüldü. Hard diskte, çok sayıda web sitesi linkine rastlandığı, bu sitelerin hack amacı ile kurulmuş olduğu kaydedildi.