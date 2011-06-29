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Dünya

Anonymous tüm kente savaş açtı

Ünlü hacktivistler grubu Anonymous, ABD'nin Orlando belediyesine karşı uzun vadeli siber-saldırılara başlayacağını duyurdu.

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Ünlü hacktivistler grubu Anonymous, ABD'nin Orlando belediyesine karşı uzun vadeli siber-saldırılara başlayacağını duyurdu.



En ünlü siber-aktivist grubu Anonymous, ABD’nin Orlando kenti belediyesi ve bağlı kurumlarına ‘savaş’ ilan etti. Grup, bu kurumların web sitelerine düzenli siber-saldırılar düzenleyeceğini açıkladı.


Florida eyaletinde bulunan Orlando belediyesinin hedef olma gerekçesi, şehirdeki evsizlere ücretsiz yemek dağıtan bir sivil toplum grubunun ‘gerekli izinleri almadığı’ gerekçesiyle belediye tarafından engellenmesi ve üyelerinin gözaltına alınması.


Sık sık belediyenin şimşeklerini üzerine çeken Food Not Bombs adlı sivil toplum grubunun üyeleriyle onları güç kullanarak engellemeye çalışan belediye ve güvenlik görevlileri arasında daha önce sık sık gerginlikler yaşanmıştı. The Washington Post’un haberine göre Belediye Başkanı Buddy Dyer, grubu ‘food terrorists’ (yemek teröristleri) olarak nitelendirmişti.


Önceki gün “Bu bir savaş ilanıdır’ başlığıyla bildiri yayımlayan Anonymous, artık sessiz kalmayacaklarını, ateşkesi kabul etmeyeceklerini, insan haklarını ihlal edenlere karşı onların hakkettiği şekilde mücadele edeceklerini’ duyurdu.


Bildiride belediyeye ve belediyeye ait kuruluş ve işletmelerin web sitelerine sürekli ve yoğun siber-saldırılar düzenleneceği belirtildi. Eylemin ilk etabı olarak, Disneyland’in de bulunduğu şehrin internetteki online Turizm Rehberi çökertildi.


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