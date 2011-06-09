Anonymous, TİB'e saldırdı!

T24 - Bugün Türkiye'de bazı kamu kurumlarına siber saldırıda bulunması beklenen siber-aktivistler grubu Anonymous, ilk hedef olarak TİB'i seçmiş görünüyor. Siteye yaklaşık yarım saat erişilemedi.



Anonymous YSK'ya saldırı iddiasını yalanladı



Uluslararası siber-aktivistler grubu Anonymous'un Türkiye'de yürürlüğe girecek filtre uygulamasını protesto için gerçekleştireceğini açıkladığı ilk siber saldırı, Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı'nı hedef almış görünüyor. Başkanlık, yedek sunucular da dahil 8 ayrı önlem aldı, ancak siteye 18:00'den itibaren yaklaşık yarım saat erişilemedi.



Anonymous, aynı anda çok sayıda bilgisayardan siteye ziyaret talebinde bulunarak hatları kilitleme yöntemini kullanıyor. Erişim kesintisinin ne kadar süreceği veya başka hangi kurumları hedef alacağı henüz bilinmiyor.



Öte yandan, ilk büyük eylemlerini aylar önce WikiLeaks'e yönelik ambargo uygulayan Paypal, Visa ve Mastercard gibi online ödeme ve kredi kartı firmalarına karşı gerçekleştiren siber-aktivistler grubu Anonymous, iddia edilediği üzere Türkiye'deki interneti çökertmek veya Yüksek Seçim Kurulu'na saldırmak gibi bir amaçları olmadığını açıkladı.



Anonymous'tan yapılan açıklamada, bu tür iddiaların kendi kurumlarının sitelerini koruyamayan kamu görevlilerince çıkarıldığını, onların asıl amacının interneti bizzat kendileri sekteye uğratarak Anonymous'un amacının kamuoyu tarafından yanlış algılanmasını sağlamak olduğu savunuldu.



Açıklamada asılsız komplo teorilerine ve oyunlara aldanılmaması uyarısında bulunuldu. Anonymous açıklaması şöyle:



"Hepinizin bildiği üzere Perşembe günü saat 18.00 itibariyle, Türkiye'de uygulanan sansüre karşı tepki koymak için bu sansürden sorumlu olan ve dolaylı da olsa destekleyen sitelere karşı operasyon düzenleyeceğiz. Saatin mesai bitimine denk gelmesi, devlet kurumlarıyla ilgili işleri olan vatandaşlarımın mağdur duruma düşmemesini istememizdendir. Bu operasyon Türk halkına değil, Türk halkının bilgi alma ve verme özgürlüğünü elinden almak isteyen sansür kurumlarınadır.

"Ancak halk arasında oluşan dedikodular ve medyada yer alan asılsız iddiaları endişe ile izlemekteyiz. Anonymous'un #operationturkey kod isimli operasyonu, Türkiye'nin internetini hedef almamaktadır.

"Bu yüzden interneti çökertmek gibi bir durum söz konusu değildir.



YSK SALDIRISI YALAN

"Ancak bu durum, sitelerini koruyamayan kuruluşların uydurduğu bir bahane olup, operasyon anında kendilerini koruyamayacaklarının farkında oldukları için, interneti temelli sekteye uğratmaya hazırlıktır. Bu bahaneyle 22 Ağustos'taki genel filtreyi de topyekün denemiş olacaklar. Bu yalan iddia, Anonymous'a karşı "bakın, Anonymous size yardım etmiyor zarar veriyor, internetinizi elinizden alıyor" şeklinde kullanılacaktır. Öte yandan Anonymous Türkiye'nin demokratik seçimlerini bozmak gibi bir hedefe sahip olmadığından, pazar günü YSK sunucularına da saldırmayacaktır. Bu gibi oyunlara ve asılsız komplo teorilerine kanmayınız.

"#operationturkey'in tek bir amacı vardır, o da internetin temel ilkesi olan bilgi alma ve bilgi verme özgürlüğüne sahip çıkmaktır.

"Bu operasyon partilerle ilgili değildir, bu operasyon medyaya karşı değildir, bu operasyon Türk halkına karşı değildir, aksine Türk halkının yanındadır. Bu operasyon, Türkiye'de uygulanmakta olan internet sansürüne artık bir dur demek için yapılmaktadır. Bu operasyon, Türkiye'yi sansür ayıbından kurtarmak ve Türk halkının haber alma özgürlüklerini savunmak için yapılmaktadır. Ve bu sansür zihniyeti devam ettiği sürece, bu sansüre sebep verenler, uygulayanlar ve yardım edenlere karşı operasyonlar sürecektir. İlk operasyon sadece bir uyarıdır.

"Türk medyasında yer aldığı üzre, Anonymous yabancı bir hacker örgütü değildir. Anonymous'un kimliği yoktur, ulusu yoktur.

"Anonymous, dünyanın her yerinde bilgi ve ifade özgürlüğüne destek veren bir oluşumdur. Anonymous'un hiç bir devletle veya örgütle ilgisi yoktur. Anonymous, yaklaşık 2003 yılında kendi kendine oluşmuş ve evrimleşmiştir.

"Herkes Anonymous olabilir. Patronunuz, işyerindeki temizlikçiniz, ilkokul öğretmeniniz, nişanlınız, sevgiliniz, hatta kendi çocuğunuz. Anonymous'un liderleri yoktur. Anonymous'un resmi mesajları yoktur. Anonymous'un resmi videoları yoktur. Anonymous'un resmi temsilcileri yoktur. Anonymous'un resmi buluşmaları yoktur.

"Anonymous'un resmi bir amacı yoktur. Anonymous kişisel ordunuz değildir. Herkesin katkısı eşittir. Anonymous bütüne güvenir, Anonymous bütünün bir parçasıdır. Anonymous, anonimdir.

"Kamuoyunun dikkatine arz ederiz.

"Anonymous adına, Anonymous."

Siber-aktivistler grubunun bugünkü eylemi konusunda basında çok çeşitli iddialar yer aldı. Son olarak bugün, Anadolu Ajansı'nın 'siber güvenlik uzmanı' olarak tanıtarak görüş aldığı Huzeyfe Önal isimli kişi, Anonymous'un 12 Haziran akşamı YSK'nın sistemini etkisiz hale getirmeye çalışacağını iddia etmişti.

Önal'a göre grubun amacı büyük yankı uyandırmak, seçime şaibe düşürmek, devlet kurumlarını yıpratmak! Önal, hackerların saatlerce sisteme veri girişini engellemeyi hedeflediğini de iddia etti.