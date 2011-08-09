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Dünya

ANONYMOUS SURİYE'YE SALDIRDI BEYRUT/WASHINGTON (A.A)

09 Ağustos 2011 00:27

-ANONYMOUS SURİYE'YE SALDIRDI BEYRUT/WASHINGTON (A.A) - 08.08.2011 - Bilgisayar korsanları grubu Anonymous, Şam yönetiminin muhaliflere baskısını protesto etmek için, Suriye savunma bakanlığının internet sitesine saldırdı. Lübnan'ın eski Başbakanı Saad Hariri, Lübnan'ın Suriye'deki "katliamı" kınaması gerektiğini belirtti. Hariri yayımladığı bildiride, "Lübnan, Suriye'deki sonu gelmeyen katliama karşı kayıtsız kalamaz" dedi. Lübnan hükümetine, Suriye'deki baskıyı desteklememesi çağrısında bulunan Hariri, "Lübnan'ın Suriye'ye yakın olması gerektiğini, ancak mevcut durumda bunun halkın yakınında olmak şeklinde anlaşılması gerektiğini" söyledi. Öte yandan, Bilgisayar korsanları grubu Anonymous'un, Şam yönetiminin muhaliflere baskısını protesto etmek için, Suriye savunma bakanlığının internet sitesine saldırdığı, saldırının ardından siteye erişimin olmadığı bildirildi. Bakanlığın internet sitesinde bu sabah hata mesajı ilanının yer aldığı ve siteye erişimin olmadığı kaydedildi. Anonymous'un bu saldırıyı dün Twitter'deki hesaplarından birinde yayınladığı mesaj aracılığıyla duyurduğu belirtildi.

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