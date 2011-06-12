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Dünya

Anonymous İspanyol polisini 'cezalandırdı'

Üç Anonymous üyesini göz altına alan İspanyol polisinin internet sitesi örgütün siber-saldırısına maruz kaldı.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - Üç Anonymous üyesini göz altına alan İspanyol polisinin internet sitesi örgütün siber-saldırısına maruz kaldı.

Uluslararası siber-aktivistler grububilgisayar korsanları grubu Anonymous (Anonim), bu kez de İspanyol polisinin internet sitesini vurdu.

İspanyol haber ajanslarından verilen bilgilerde, gece yarısından sonra www.policia.es adresindeki İspanyol ulusal polisinin resmi internet sitesine bir saldırı düzenlendiği ve geçici süreyle sitenin bloke edildiği belirtildi. Siteye 03.00-06.00 arasında erişilemediği, ardından normale döndürüldüğü ifade edildi.

Anonymous'un ayrıca iş ve işçi bulma kurumu ile kamu çalışanları hizmet kurumunun internet sitelerine saldırı düzenlediği, bu sitelere girişte halen zorluk yaşandığı bildirildi.

İspanyol polisinin geçtiğimiz cuma günü Anonymous'dan 3 kişiyi İspanya'da yakaladığını açıklamasından sonra grup, polisin internet sitesine saldıracağını duyurmuştu. Polis, yakalanan kişilerin WikiLeaks belgelerinin açıklanmasını önlemeye çalışan bazı Amerikan ve Avrupa kurumsal sitelerine saldırıyı yönettiklerini iddia ediyor.



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