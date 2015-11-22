Anonymous, 'IŞİD'in 5 ülkede saldırı yapacağını öğrendikleri' iddiasını yalanladı

Uluslararası hacker grubu Anonymous, terör örgütü İŞİD'in 22 Kasım Pazar günü ABD, Endonezya, İtalya, Lübnan ve Paris'te yeni saldırılar düzenleyeceğine ilişkin bilgilere ulaştıkları yönündeki iddiayı yalanladı.

Anonymous'un, IŞİD'in ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta Kentinde, Philips Arena'da pazar günü düzenlenecek Dünya Güreş Gösterisi'ne de saldırı düzenleyeceğini öne sürdüğü iddia edilmişti.

Anonymous'un yarın IŞİD saldırısına uğrayacağını öne sürdüğü hedefler arasında Paris'te kadınların yapacağı toplu gösteri, bir oyun salonu, Roma ve dünyanın başka kentlerinde de kutlanacak Mesih Bayramı, ABDli heavy metal grubu Five Finger Death Puch'ın Endonezya'da vereceği konser, Lübnan'da Holy Spirit Ünivesitesi'nde düzenlenecek Pastoral Günü olduğu bilgisini geçtiği öne sürülmüştü.

Anonymous, söz konusu iddiaları yalanladı. Anonymous'un Twitter sayfasından yapılan açıklamada, "IŞİD’in yarın 5 ülkede saldırı düzenleyeceği iddiasını biz ortaya atmadık. İddianın kaynağını biz de bilmiyoruz" dendi.