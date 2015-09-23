Anonymous: Bankadaki tüm paranızı çekin ve kredi kartı kullanmayın!

Hacker grubu Anonymous, ABD bankacılık sistemini çökertmek amacıyla "Kara Ekim 2015" adlı bir kampanya başlattı. Kampanyanın başlangıcını haber veren videoda "Sıradan insanlar, başarısız bir özel bankanın sorumluluğunu daha ne kadar omuzlayabilir?" sorusunu yönelten Anonymous, takipçilerinden bankalardaki paralarını çekmelerini ve kredi kartı kullanmamalarını talep etti.

Soutnik'in haberine göre, Occupy Wall Street' eylemlerinin 4. yıldönümüne yaklaşırken, Anonymous, halkın yüzde 1'ini oluşturan en zengin tabaka karşısında geri kalan yüzde 99'luk kesimin gücünü göstermek için harekete geçirmeye hazırlanıyor. 'Kara Ekim 2015' adı verilen kampanya çerçevesinde, Anonymous, halka 1-31 Ekim tarihlerinde bankalardaki paralarını çekme ve kredi kartı yerine nakit para kullanma çağrısı yapıyor.

Anonymous'un yayınladığı videoda yer alan, "Ekim için planlar" listesi şöyle:

1. Banka hesabınızdaki bütün parayı alın.

2. Kredi kartınızı kullanmayın.

3. Nakit ödeme yapın.

4. Diğer Anonymous etkinliklerini takip edim.

5. Barışçıl devrime katılın

6. Bu videoyu herkesle paylaşın.