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Anonymous Ankara'ya indirilen Suriye uçağına dair bilgileri ele geçirdi

Anonymous'un hacklediği Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın e-maillerinde Suriye'nin Türkiye'yi hava korsanlığıyla suçladığı iddia edildi

29 Kasım 2012 01:13

 

Anonymous, Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın e-maillerini hackledi. Ele geçirdiği belgeler arasında Suriye Hava Yolları CEO’su Ghaida Abdüllatif’in  “Uluslararası hava Taşımacılığı Kuruluşu”ve “Arap Hava Yolları Organizasyonu”’na  gönderdiği Türkiye’yi “Hava Korsanlığı” ile yapmakla suçlayan şikayet mektup da yer aldı. Anonymous, Türkiye tarafından indirilen Suriye uçağında askeri mühimmat olarak adlandırılan ve el konulan malzemelerin  10 koli, 340.8 kilo, “Elektrik Techizatı.” olduğunu iddia eden belgeler yayınladı.

Razi Canikligil'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberinin bir bölümü şöyle:

Anonymous'un hacklediği Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın e-maillerinde Ankaraya indilen uçak ile ilgili olarak şu bilgiler yer aldı:

 

Kule: Neden indirildiğinizi bilmiyoruz

 

Yarısı İngilizce, yarısı ise Arapça olan 7 sayfalık raporda, Türk F-16’ların hiç bir açıklama yapmadan içinde sivillerin bulunduğu uçağı zorla indirdiği detaylı olarak anlatılırken,  Türk F-16’ların uçaklarına havadayken  50 metre kadar  yanaşarak yolcuların hayatını riske soktukları, kuleden de uçağın pilotuna uçağın aranacağına dair bir çağrı gelmediğini,  pilotun kuleye neden inmeye zorlanıyoruz? diye sorması sonrasında Türk hava kulesinin bunun nedenini bilmiyoruz” diye karşılık verdiği kaydediliyor.

 

‘Komandolar mürettebata silah doğrulttu’

 

Türk güvenlik kuvvetlerinin taşınması tamamen yasal olan 10 adet 340 kilo ağırlığındaki parsele el koyduklarını ve karşılığında kendilerine bir fiş vermediklerini kaydedilen raporda, uçağın alana inmesi sonrasında Türk komandoların uçağa yaptıkları baskının yolcular arasında büyük paniğe yol açtığını, mürettabatın kendilerine silah doğrultularak zorla uçaktan indirildiği ve 7 saat süren aramanın yolcuların psikolojisini bozduğu ifade ediliyor.

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Moskova'dan Esed'e 200 ton banknot

 

e-maillerde  Moskova yönetiminin Suriye’deki muhalifleri bastıramak için Devlet Başkanı Beşer Esat’a iç çatışmaların başladığı Mart 2011 tarihinden bu yana  uçaklar dolusu 200 ton banknot gönderdiğini gösteren kayıtları da ele geçirdi.

Anonmous tarafından ele geçirilip Propublica internet sitesi tarafından yayınlanan Farsça ve İngilizce uçuş manifestolarına göre; Şam Uluslararası Havalimanı ile Moskova Vnukovo Havalimanı arasındaki toplam 8 karşılıklı uçak seferi manifestolarında 30 ton ağırlığında banknotlar yer alıyor.

Devlet Başkanı Başer Esat’ın IMF kayıtlarına göre savaş öncesinde kasasında bulunan 17 milyar dolar parasının hızla eriyerek 6-8 milyar dolar’a indiği de belirtiliyor.

Başta ABD ve Avrupa Birliği tarafından Suriye’ye yönelik yaptırımlar arasında bu ülkeye banknot gönderme yasağı da bulunuyor. İçsavaş öncesi Suriye’nin resmi parasını Avusturya Merkez Bankası basarken, Reuters Haber Ajansı geçtiğimiz yaz Rusya’nın yeni Suriye poundlarını basmaya başladığını yazmış ancak Suriye Merkez Bankası bunun doğru olmadığını açıklamıştı.

 

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