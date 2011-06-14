'Anonim' hackerlar yine saldıracak

T24 - Ağustos'ta yürürlüğe girecek filtre uygulamasını protesto eden siber-aktivistler grubu Anonymous ismini vermediği bazı hedeflere saldırı başlatacağını açıkladı.



Türkiye'de 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen internete yönelik filtre uygulamasını protesto için bazı kamu kurumlarına ''siber saldırı'' başlatan Anonymous (Anonim) adlı siber-aktivistler grubu yaptığı açıklamada, ''bu gece yeniden harekete geçileceğini'' bildirdi.



''Anonymous'' adına yapıldığı belirtilen yazılı açıklamada, seçim sürecinde ataklara ara verildiği belirtilerek, bazı medya organlarında ve basın yayın kanallarında gruba yönelik tutuklama haberlerinin yer aldığı anımsatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:



''Bu haberlerin göz dağı vermek ve korku yaratmak için yayınlandığına inanıyoruz. Anonymous oluşumu, bu haberleri yalanlamak için bu gece yeniden harekete geçecek. Bu defa bir önceki atak tiplerinden daha yüksek seviyede bir operasyon gerçekleştirilecek ancak herhangi bir sızma ve bilgi çalınması söz konusu olmayacak. Ayrıca bu gece başlayacak operasyonda hedefler son ana kadar açıklanmayacaktır. Operasyonda siyasi sitelere ve basın yayın organlarına ait sitelere atak yapılmaması yönünde karar alınmış olup atakların süresini paylaşamadığımızı belirtmek istiyoruz.''





'MERAK, İNTERNETTE YOĞUNLUK YARATIYOR'



Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet sitelerine saldırı düzenleyen bu grubun, zombi bilgisayarlar üzerinden faaliyet gösterdiğini anlattı.



Anonymous'un, dünyanın her tarafından toplanan hacker'ların oluşturduğu bir grup olduğunu belirten Özeren, ''Yaptıkları şey, tabiri caizse üç şeritlik bir yola, bir anda 10 şeritlik araç trafiği yönlendirmek. Sitelere zarar vermiyor ama yaptıkları bilgi güvenliğini tehdit ettiği için yine de suç. Geçen sefer TİB'e saldırı düzenlendi. Saldırı yapılacağı duyurusunun üzerine, saldırı olacak mı olmayacak mı merakıyla o sitelere girme çabası da internette yoğunluk yaratıyor'' ifadelerini kullandı.





