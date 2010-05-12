Anneye sevgiliden çok harcadık

T24 - Anneler Günü için yapılan harcamalar geçen yıla göre yüzde 15 oranında artışla 682 milyon lira oldu. Sevgililer Günü'ndeki harcama 639 milyon liraydı.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bu yıl Anneler Günü'nde yapılan harcamalara ilişkin kredi kartı kullanım verilerini açıkladı.



Buna göre, Anneler Günü'nü kapsayan 8-10 Mayıs 2010 tarihleri arasında BKM takasında gerçekleştirilen işlem adedi 7 milyon 692 bin 302 olarak kaydedildi. Takas verilerine göre, bu işlemlerin tutarı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 15,7 oranında artış gösterdi ve 682 milyon liraya ulaştı.



Bu yıl Anneler Günü'nde yapılan harcamalar, 639 milyon lira harcanan Sevgililer Günü'nü geride bıraktı. Hediye başına yapılan harcamaların tutarına bakıldığında da Sevgililer Gününde ortalama 86 lira olan hediye tutarı, anneler için 100 liraya yaklaştı.





En çok kuyumcu, sonra restoranda harcama yapıldı



BKM verilerine göre, bu yıl Anneler Gününü kapsayan dönemde kuyumcularda yapılan harcamaların cirosunda, bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında, yüzde 42'ye yakın bir artış olduğu gözlendi.



Aynı karşılaştırma kapsamında Anneler Günü için kredi kartı ile en çok işlem yapılan ikinci sektör ise bir önceki haftaya göre yüzde 12 oranında artış gösteren restoranlar oldu.





Adana, Urfa ve Antep'te yüksek harcamalar



Anneler Günü'nde kuyumcu cirosunun en yüksek olduğu 10 ilin başında ilk sırayı, yüzde 35'lik bir oran ile İstanbul aldı. Sıralamaya göre üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralarda yer alan Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki kuyumcuların cirolarının toplamı, bu yıl ikinci sıradaki Ankara'yı geride bıraktı ve ilk sıradaki İstanbul'a yaklaştı.



Anneler Günü'nde yapılan giyim ve aksesuar harcamalarında İstanbul'dan sonra bu yıl Ankara ikinci sırada yer aldı. Ankara'da Anneler Günü için mağazalardan alışveriş yapıldı. Giysi ve aksesuarlar tercih edildi. Konya ise üçüncü oldu.



Anneler Günü'nü en çok restoranlarda kutlayan şehir İstanbul olurken, sıralamada kıyı şehirleri İzmir ikinciliği, Antalya ise üçüncülüğü aldı.







