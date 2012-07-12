Anneye kalkan elin bedelini çay taşıyarak ödüyor

Antalya'da annesinin başına tavayla vurduğu gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılan 38 yaşındaki oğul, cezasını bir kamu kurumunda çay dağıtarak çekiyor.

Orhan Filiz, 24 Ağustos 2011'de alkollü olarak geldiği evde annesi Aysel ve babası Fahri Filiz'den içki almak için para istedi. Anne ve babasının istediği parayı vermemesi üzerine ailesiyle tartışan Orhan Filiz, hakaret ettiği annesinin başına, mutfaktan aldığı tavayla vurdu. Başına aldığı darbeyle yaralanan Aysel Filiz'in hastaneye başvurması üzerine polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Orhan Filiz, Antalya 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nce 2 Mart'ta “basit yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakimin, hapis cezasını bir devlet kurumunda ücretsiz çalışarak çekmesi önerisini kabul eden Filiz'e, Antalya Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'nde 600 saat çalışma cezası verildi. Günde 4 saat müdürlükte çay dağıtan Filiz'in cezası, 13 Şubat 2013'te sona erecek. Orhan Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 08.00-12.00 saatleri arasında Antalya Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'nde çalıştığını söyledi. Müdürlükteki görevlilere çay dağıttığını ifade eden Filiz, kamu cezasının kendisi için en iyi seçenek olduğunu ifade etti. Filiz, “Burada herşey güzel gidiyor. Kamu cezasının tek dezavantajı ise ücret alınmaması ve sigorta olmaması. Bu nedenle para kazanmak için öğleden sonra başka bir işte çalışmak zorunda kalıyorum” diye konuştu.