Annesiyle tartışan hamile eşini balkondan attı

Kayseri'de 5 haftalık hamile 1 çocuk annesi Ebru Çimen’in (19) kayınvalidesi K.Ç (53) ile tartışmasından sonra eşi Ferhat Çimen (24) tarafından balkondan atıldı. Haftalık hamile Ebru Çimen, ağır yaralanarak, bebeğini kaybetti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 5 gün boyunca yoğun bakımda tutulan 19 yaşındaki Ebru Çimen, bebeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Ebru Çimen, 3 yıl önce Ferhat Çimen. ile birbirlerini sevdiklerini ve daha 16 yaşındayken kaçarak evlendiğini söyledi. Fakat mutlu günlerin çok sürmediğini neredeyse her gün eşinden şiddet gördüğünü anlatan Ebru Çimen, bir yaşındaki kızı için yaşadığı sıkıntılara katlandığını anlattı.



Son dönemlerde eşinin, kayınvalidesinin etkisinde kalarak kendisine daha çok şiddet uygulamaya başladığını öne süren Ebru Çimen. yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Sabah kahvaltı hazırlıyordum. Kayınvalidem ekmek almaya gitmişti. Gelince 'niye yatak toplanmadı?' diye sordu. Çocuğun altını değiştirdiğimi söyledim. Kayınvalidem bağırıp çağırdı. Bu arada eşim kalktı, beni dövmeye başladı. Eşimle annesi bir süre konuştu. Sonra kayınvalidem banyodan soba demirini alıp kafama vurdu. Kayınvalidem 'al eşini kaldır balkondan at' dedi. Ben de balkona yardım istemek için çıktım. Çıkmadan önce de ailemi aradım. 'Gelin, beni kurtarın, öldürecekler' dedim. Ailem ben arayınca karakola gitmiş. Eşim beni kaldırdı, 2. kattaki evimizin balkonundan aşağı attı. Daha sonra beni kucağına alıp yukarı çıkardı. Burada tekrar kucağına alıp salonda da bir kere daha yere attı."



Eşinin "Çocuğunu da seni de öldüreceğim, ölünü de kimse bulamayacak" dediğini anlatan Ebru Çimen, komşularının ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin geldiğini söyledi.





Beline 6 platin takıldı





Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakıma kaldırıldığını anlatan Ebru Çimen, "5 haftalık hamileydim, bebeğim de düştü. Belime 6 platin takıldı. Kolumda platin var. Kollarım, ayaklarım kırık. Eşimden de annesinden de şikayetçiyim. Bir yaşındaki kızımın bana verilmesini istiyorum. Karnımdaki bebeği öldürdüğü için de ayrıca şikayetçiyim" diye konuştu.

Yaklaşık 5-6 metre yükseklikten aşağıya atıldığını belirten Ebru Ç. çocuğu olduğu için yuvasının yıkılmasını istemediğini ve eşinden daha önce şikayetçi olmadığını ancak tüm komşularının olaylardan haberdar olduğunu dile getirdi. Gözaltına alınan Ferhat Çimen'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.