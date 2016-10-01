Annesinin "Ölü ya da sağ versinler oğlumu" dediği Hurşit Külter'in akıbeti 128 gündür bilinmiyor!

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’in akıbeti 128 gündür bilinmiyor. Külter’in annesi Kerime Külter, “Kapısını çalmadığımız kimse kalmadı. Ama Hurşit'imden bir tek haber bile yok. Kimsenin çoluğu çocuğu kaybolmasın diyedir, benim de, sizin de mücadeleniz” demişti.“Belki bunu anlamıyorlar ama bir gün mutlaka anlayacaklar” diyen Kerime Külter, “Onurlu ve sürekli bir barış olsun diyedir bunca yıllık mücadele. İnşallah oğlum Hurşit başta olmak üzere tüm kayıplar bulunur, bir daha analar ağlamaz” ifadesini kullanmıştı.

Neredesin Hurşit, ne yapıyorlar sana, bulmalıyız seni; annen için, kendimizi kaybetmemek için, bütün kayıplar için

Adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Hurşit Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor. Külter’in akıbetine dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurulardan da bir sonuç yok. İnsan hakları örgütleri Külter’in bulunması için girişimlerini sürdürüyor.

12 Eylül'den bu yana 211 kişinin kaybedildiği Şırnak'ta 15 yıl sonra ilk kayıp; Hurşit Külter nerede?

Bakan, 2 ay önce “Konuyu araştırıyoruz” demişti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 2 ay önce 23 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle görevlendirdiğini söylemişti. Ancak Bakan Işık’ın bahsini ettiği bu incelemeye dair iki aydır henüz bir açıklama yapılmadı.

Anne Külter: Ölü ya da sağ ama versinler oğlumu

Hurşit Külter’in annesi Kerime Külter ise yaptığı son açıklamada, “Bize bu acıyı yaşatanların birazcık vicdanı varsa, yüreklerinde birazcık sevgi varsa oğlumu bana getirirler. Ölü ya da sağ ama versinler oğlumu. Gece gündüz aynı şeyi düşünüyorum; ‘Acaba Hurşit nerede, ne yapıyor? Neler yaptılar oğluma, hangi acıları yaşattılar ona?’ diye düşünüyorum” dedi. Kerime Külter geçen hafta verdiği söyleşide de “Her şeye rağmen umudumu yitirmedim. Oğlumu bekliyorum” demişti.

12 Eylül'den bu yana 211 kişinin kaybedildiği Şırnak'ta 15 yıl sonra ilk kayıp; Hurşit Külter

Külter, 25 Ocak 2001’de açılan Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) Silopi İlçe Başkanlığı’nın biri başkan biri ilçe yöneticisi olan iki yöneticisinin, Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz’in gözaltında kaybedilmesinden sonra ilk kaybedilen isim oldu.

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekâtçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Hurşit Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi vermişti.

Külter ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce BM’ye başvuru yaptı. İHD’de ise 3 Haziran’da Külter için AİHM’e başvuruda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 23 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, düzenlendiği günlük basın açıklamasında Hurşit Külter için araştırma yapacaklarını söyledi.