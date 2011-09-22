-Annesinin ciğeriyle yaşama döndü ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Doğuştan karaciğer hastası olan, 6 aylık iken hastalığı teşhis edilen ve 8 yaşına ilerleyen küçük Berat, ''hayatı günlerle sınırlı bir hasta olarak'' hastaneye kaldırılınca annesi Nilüfer Büyükince, başarılı bir ameliyatla ciğerinden bir parça vererek oğluna ikinci kez yaşam aşıladı. Organ naklinin gerçekleştirildiği Medicana International Ankara Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Sadık Ersöz, hastalığı henüz 6 aylıkken teşhis edilen Berat'ın, Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde ''hayatı günlerle sınırlı bir hasta olarak'' kendilerine getirildiğini, tetkikler sonrası Berat'ın 9-10 gün bekleyemeyeceği, acil müdahaleye ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Anne Nilüfer Büyükince'nin (32) uygun bir verici olduğunun saptanması üzerine nakile karar verildiğini belirten Ersöz, ''Berat, çok kırılgan ve hasta olduğu için yüksek risk taşıyan ameliyatının yapılıp yapılmaması konusunda ilk başta ciddi tereddütlerimiz vardı. Ama söz konusu küçük bir çocuğun yaşamı olunca riskleri göze alıp ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat çok başarılı geçti ve Berat, tekrar sağlığına kavuştu. Artık sağlıklı ve mutlu bir şekilde evine dönüp arkadaşlarıyla oynayabilir'' dedi. Prof. Dr. Sadık Ersöz, organ nakli yetişkinlere göre daha zor olan çocuklarda iyileşme sürecinin daha hızlı olduğunu dile getirerek, ''Bu durum ameliyatı gerçek anlamda mucizeye çeviriyor. Bilirubin (vücuttaki sarılılık ölçüsü) değerinin 80'den birkaç hafta içerisinde normal seviye olan bire düşmesi, bu mucizenin bir göstergesi'' diye konuştu. Baba Rıfkı Büyükince, Berat'ın sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Doku uyumu olsaydı ben de ciğerimin bir parçasını oğlum için verirdim. Ama annesinin dokusu uydu. Söz konusu oğlumuzun yaşamı olduğu için hiç tereddüt yaşamadık'' dedi. Yusuf (11) ve Muhammet (5) adında iki çocukları daha bulunduğunu kaydeden Rıfkı Büyükince, ''Konya'daki diğer çocuklarımıza bakacak kimse olmadığı için eşim Berat'ı bana emanet edip onların yanına koştu. Hastanede Berat ile ben ilgileniyorum'' dedi.