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Yaşam

Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı!

30 Ocak 2021 13:47

Japonya'da annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda saklayan kadın, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakalandı. 48 yaşındaki kişi, olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

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