Annesinin cenazesine gelen PKK'lı Iğdır'ı karıştırdı

Iğdır'da, jandarma, annesinin cenazesine gelen terör örgütü PKK üyesi bir kişiyi yakalamak isteyince gerginlik yaşandı.



Iğdır'da, annesinin cenazesine geldiği belirlenen terör örgütü PKK üyesi bir kişinin yakalanması için jandarma operasyon düzenledi. Teröristi arama çalışmalarında jandarmaya mukavemet gösteren 17 kişi gözaltına alındı, yaşanan arbede ise 5'i asker 7 kişi hafif yaralandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, jandarma ekipleri terör örgütü PKK üyesi olan Muhammet Ç'nin, annesinin cenazesine katılmak için Iğdır'a bağlı Halfeli beldesine geldiği yönünde ihbar aldı.



Bunun üzerine jandarma ekipleri, Muhammet Ç'nin ailesinin evine operasyon düzenledi. Muhammet Ç'nin yakınlarının arama çalışmaları sırasında jandarmaya mukavemet göstermesi üzerine, 17 kişi gözaltına alındı. Bu arada, yaşanan arbede de 5'i asker 7 kişi hafif yaralandı.



Yapılan arama çalışmalarında Muhammet Ç. yakalanamazken, gözaltına alınan 17 kişi savcılığa sevk edildi.



Öte yandan, bölgeye takviye olarak, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat polisleri sevk edildi.



Muhammet Ç'nin, terör örgütüne üye olmaktan yakalanarak tutuklandığı ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, devam eden yargılama sonunda da sanığın 36 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı öğrenildi.



