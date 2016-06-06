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Annesinin boğazını kesip, evi ateşe verdi

Yakalanan zanlının evi, delilleri kaybetmek için yaktığı öne sürüldü

06 Haziran 2016 21:34

İstanbul’da 47 yaşındaki Rukiye Başören oğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Annesi katlettiği evi ateşe veren saldırgan gözaltına alındı.

Pendik, Velibaba Mahallesi’nde önceki gün meydana gelen olay, yangından sonra ortaya çıktı.

İtfaiye görevlileri evdeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası arama yapan ekipler, bir kadın cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine hemen polis ekiplerine haber verildi.

sozcu'nun haberine göre; İstanbul Emniyeti'ne bağlı Pendik İlçe ekipleri adrese sevk edildi. Yapılan incelemede boğazı kesilerek öldürülen kadının ev sahibi Rukiye Başören olduğu tespit edildi.

 

Anne-oğul arasında tartışma yaşandı

 

Bina sakinlerinin bilgisine başvuran polis, Başören'in yangından kısa süre önce, oğlu Y.O.(27) ile bağırarak tartıştığı bilgisine ulaştı. Araştırmalarda, Y.O.'nun bağrışmaların ardından koşarak uzaklaştığı anlaşılınca, şüpheler, Başören'in oğlu üzerinde yoğunlaştı.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, anne katilini kısa sürede yakaladı. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Y.O.'nun mutfaktan aldığı bıçakla annesinin boğazını kestiği, daha sonra delilleri kaybetmek için evi yaktığı öne sürüldü. Sorguya alınan zanlının işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

 

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