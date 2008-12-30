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Yaşam

Annesini öldüren Başak'a müebbet hapis

Prof. Dr. Ayşe Olcay Tiryaki'nin katil zanlısı kızı Başak Aydıntuğ, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

30 Aralık 2008 02:00

Prof. Dr. Ayşe Olcay Tiryaki'nin katil zanlısı kızı Başak Aydıntuğ, “müebbet hapis” cezasına çarptırıldı.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Aydıntuğ, avukatları Bülent Akçemete, Onur Aksu ve Gözde Çağlayan ile Tiryaki'nin annesi Naciye Lütfiye Kalabay'ın avukatı İsmail Aydos katıldı.

Duruşmada, sanık Aydıntuğ ile avukatları esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Daha sonra Mahkeme Heyeti, Başak Aydıntuğ'un, Türk Ceza Kanununun (TCK) “Üst soy veya alt soydan birine ya da eş ve kardeşe karşı kasten öldürme” suçunu düzenleyen 82/1 (d) maddesi uyarınca “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezasına çarptırıldığını, ancak sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasının “müebbet hapse” çevrildiğini açıkladı.

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