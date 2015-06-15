Annesini odaya kilitleyip hamile ablası ile 6 yaşındaki ikiz yeğenlerini öldürdü!

Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde psikolojik tedavi gören 30 yaşındaki Bayram D., annesi Fatma D.'yi odaya kilitledikten sonra 4.5 aylık hamile ablası 42 yaşındaki Merve Kundakçı ile ikiz yeğenleri 6 yaşındaki Fatma Nur ve Mehmet Kundakçı’yı bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Bayram D. ve annesi 67 yaşındaki Fatma D.'nin birlikte oturduğu tek katlı gecekondudaki olay, bugün saat 07.30’da meydana geldi. Yaşlılıktan kaynaklı çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve bundan dolayı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Fatma D., dün taburcu edilerek evine gönderildi. Merve Kundakçı ve ikiz çocukları Fatma Nur ve Mehmet, dün akşam geçmiş olsun ziyareti için annesinin evine geldi. Merve Kundakçı ve çocukları gece annesinin evinde kaldı.

Annesini odaya kilitledi

Sabah saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle Bayram D., annesini evin bir odasına kilitledi. Daha sonra ablasının kaldığı odaya yönelen Bayram D. uyuyan ablasının boğazını bıçakla kesti. Kundakçı’nın çığlıkları üzerine uyanarak odaya koşan Fatma Nur ve Mehmet, annelerinin dayıları tarafından öldürülmesine tanık oldu. Cinnet getiren Bayram D. bu kez korkuyla bağıran yeğenlerine saldırdı. Aynı bıçakla her 2 çocuğun da önce boğazı kesen Bayram D., daha sonra bıçağı rasgele Fatma Nur ve Mehmet’in vücudunun çeşitli yerlerine defalarca sapladı. Fatma Nur ve Mehmet, annelerinin yanında yaşamını yitirdi.

Kaçarken yakalandı

Evden gelen çığlıkları duyan komşular, durumu jandarmaya bildirdi. Hızla olay yerine gelen ekipler, sağlık görevlilerinden de yardım istedi. Jandarma ekipleri, suç aletini olay yerinde bırakarak kaçmayan çalışan Bayram D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, anne Kundakçı ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayı haber alarak gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Oğlunun saldırısı sırasında baba Ali D.'nin ise bahçede çalıştığı öğrenildi.

Sinir krizi geçiren Kundakçı ve D. ailelerinin yakınlarını, çevredekiler ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Psikolojik tedavi görüyordu

Yakınları ve komşuları, uzun süredir psikolojik tedavi gören Bayram D.'nin geçen hafta sinir krizi geçirdiğini ve bıçakla kollarını kestiğini söyledi. Yakınları, Bayram D.'nin tedavi için kullandığı ilaçlarını dün gece almadığını, bundan dolayı sinir krizi geçirerek cinayetleri işlemiş olabileceğini kaydetti.

Jandarma ve sağlık görevlilerinin incelemesinin ardından Merve Kundakçı ve çocuklarının cesetleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Gözaltına alınan Bayram D., sorgusu yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.