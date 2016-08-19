Annesini 243 yerinden bıçaklayarak öldüren adam: Tuzlayayım mı, kokacak!

Bursa'da birlikte yaşadığı annesini 243 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle açılan davanın duruşmasına başlandı. Annesini öldürdükten sonra ablasını arayan Selçuk Bakıryapan, "Annemi tuzlayayım mı? Kokacak” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 19 Ocak Salı günü merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Baş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki şizofren hastası olduğuiddia edilen Selçuk Bakıryapan, birlikte yaşadığı 67 yaşındaki annesi Mazez Bakıryapan’ı 243 yerinden bıçakladı. Ayrıca kendisini de bıçakla yaralayan Bakıryapan, ihbar üzerine eve gelen polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine polis ambulans ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen merdivenli itfaiye aracıyla birinci kattaki evin balkon camı açılarak içeri girmeye çalışan ekipler, şahsı ikna edemedi. Bunun üzerine biber gazıyla ekipler içeri girip genç adamı etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede 2 çocuk annesinin de bıçaklanarak öldüğü tespit edildi.

"Annesinde 243 adet kesici ve delici

aletin neden olduğu yara saptandı"

Anne Mazez Bakıryapan’ın 243 adet yarası olduğu, bunlardan 8 tanesinin öldürücü nitelik taşıdığı iddiasıyla hakkında yakın akrabayı öldürmek suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ istemiyle dava açılan Selçuk Bakıryapan’ın yargılanmasına başlandı. İstanbulAdli Tıp Kurumu’na akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için gönderilen Selçuk Bakıryapan’ın katılmadığı duruşma 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"Son zamanlarda annem ile diyalogları iyiydi"

Kardeşinin yargılanma yapılacağı günden önce ifade veren sanığın ablası S.D. (46), “Benim kardeşim olan sanık yaklaşık 20 yıldır şizofren hastasıdır. Annem ile birlikte kalıyorlar. 3 yıl önce babam öldü. Zaman zaman annem ile tartıştıkları oluyordu. Morali bozulduğunda kardeşim zaman zaman beni arardı. Son zamanlarda çok iyi bir durumu vardı. Annem ile diyalogları iyiydi. Zaman zaman benim de evime gelmemi isterdi” dedi.

"Bana annemi bıçakladığını söyledi"

Olay akşamını anlatan S.D., “Olay akşamı 04.00 sıralarında kardeşim beni aradı. Bana, ‘Annemi bıçakladım, öldürdüm. Kendimi de bıçakladım’ dedi. Bende, "Neden yaptığını" sordum. Bana, "İki gecedir uyku uyuyamıyorum. Annem bana bağırdı. Ben kendimi öldürmek istedim. Ancak annem bağırınca ondan dolayı bıçakladım" dedi. Bende her zamanki gibi aradığını düşündüm. Bana gelmemi isteyince o saatte gelemeyeceğimi söyledim. Anneme böyle bir şey yapabileceğine ihtimal veremedim ve telefonu kapattım” diye konuştu.

"Annemi tuzlayayım mı? Kokacak"

Sabah 07.00 sıralarında kardeşinin tekrar aradığını ifade eden S.D. şöyle konuştu:

“Bana, ‘Annemi tuzlayayım mı? Kokacak. Jandarma, polis ve ambulans çağır’ deyince ben de ‘Gerçekten yaptın mı?’ diye sordum. Bana, ‘Yaptım, kendimi de bıçakladım. Kan kan içerisindeyim’ dedi. Bunun üzerine ben korktum. Hemen oğlumla beraber taksi çağırıp, annemin evine gittim. Kapıyı çalmama rağmen açmadı. Aşağıdan bağırınca cama çıktı. Elinde bıçak vardı. Üzerindeki kazak ta kan içerisindeydi. Karnı yarılmış biçimdeydi. Daha sonra polis ve itfaiye girdi. Şikayetçiyim.”

Mahkeme heyeti eksik evrakların tamamlanması ve sanığın bir dahaki duruşmada mahkemede bulunması kararını vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.