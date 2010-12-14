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Dünya

Annesinden Assange'a: Değdi mi?

Avustralya televizyonu Kanal 7, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın annesinden oğluna tek bir soru yöneltmesini istedi: Değdi mi?

14 Aralık 2010 02:00

T24 - Avustralya televizyonu Kanal 7, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın annesinden oğluna tek bir soru yöneltmesini istedi: Değdi mi?

Kanal 7, bugün Londra’da yeniden mahkeme önüne çıkacak olan Bay Sızıntı'yı cezaevinde ziyaret eden annesi Christine Assange'dan oğluna, "Değdi mi?" sorusunu yöneltmesini istedi.

Yayımladığı ABD gizli belgeleriyle dünyada deprem etkisi yaratan, ardından tecavüz suçlamalarıyla tutuklanan 39 yaşındaki Avustralya vatandaşı Assange, bu soruya, "Düşüncelerim değişmedi. İfade ettiğim ideallerime sadığım. Mevcut şartlar bunu değiştirmeyecek" cevabını verdi.

Assange yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Aksine, yaşananlar bunların doğru ve gerçek olduğuna yönelik inancımı artırdı" ifadesini kullandı.


Bugün mahkemeye çıkacak

İsveç’te hakkında yapılan suç duyurusu nedeniyle 1 haftadır İngiltere’de tutuklu bulunan Assange’ın, kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacağı, bugünkü duruşmada belli olacak. İsveç’in Avrupa genelinde hakkında tutuklama emri çıkarttığı ve tecavüzle suçladığı Assange, geçen haftaki duruşmada, “İsveç’e iadesini engellemek için mücadele edeceğini” söylemişti.

Assange, annesi aracılığıyla Avustralya televizyonuna ilettiği yazılı açıklamada ayrıca, Wikileaks'e yapılan bağışlara engel olan büyük şirketleri de eleştirdi.

Bay Sızıntı, "Visa, Mastercard, Paypal ve diğerlerinin ABD dış politikasına alet olduğunu öğrendik. Bu önceden bildiğimiz bir şey değildi. Dünyaya yaptığım işi ve ekibimi bu yasa dışı ve ahlaksız saldırılara karşı koruması için çağrı yapıyorum" diye konuştu.


"Tek istediğim ona sarılmak"

Cezaevindeki oğlunu görmek için hayatında ilk kez Avustralya dışına çıkarak, İngiltere'ye gelen Christine Assange, aklındaki tek şeyin oğluna sarılmak olduğunu söylemişti.

Anne Assange, "Buraya oğlumu görmeye geldim. Onun nasıl olduğunu görmek istiyorum" diye konuşmuş, Avustralya hükümetinden de oğluna daha fazla yardım etmesini istemişti.

Cristine Assange, ABD'li ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'i ağırlayan Avustralya Başbakanı Julia Gillard'ı da eleştirerek, "Benim Julian'ım burada hapiste yatıyor. Amerikalılara dalkavukluk yapmak, kendi halkına sahip çıkmaktan daha mı önemli?" demişti.

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