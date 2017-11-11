Annesi trafik kazasında ölen 20 günlük yavru kediye Vali eşi sahip çıktı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Hayvan Bakım Evini ziyaret etti. Kedileri kucağına alıp hatıra fotoğraf çektiren Vali eşi Zorluoğlu, bir süre önce trafik kazasında annesini kaybeden 20 günlük sokak kedisinin bakımını üstlendiğini, yavru kediyi bundan sonra kendileriyle beraber Vali Konağı\'nda yaşayacağını söyledi.

Van\'ın Tuşba İlçesi yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Hayvan Bakım Evini ziyaret eden Sevcan Zorluoğlu, annesi trafik kazasında ölenr 20 günlük yavru kediyi görünce duygulandı. Yavru kediyi kucağına alıp seven Zorluoğlu, kediyi bundan sonra evinde besleyeceğini söyledi. Hayvanlara karşı ayrı bir sevgisinin olduğunu söyleyen Zorluoğlu, şöyle dedi:

\"Tüm hayvanların sevgi ve merhamete ihtiyacı var. Çünkü bu hayvanlar gerçekten bizim en yakın dostlarımız. Ben de, bugün bu tesislere onları görmek ve sevmek için geldim. Ziyaretimde gördüğüm bu minik kedi beni çok duygulandırdı. Bu minik kediyi sahiplendim. Sevimli yavru kedi bundan sonra ben ve Vali bey ile birlikte konakta yaşayacak. Gerçekten bu barınakta sevgiye muhtaç bir çok hayvan var. Bu hayvanlara sahip çıkalım.\"

Bu arada kayıp olan \'Prak\' isimli kedi için Büyükşehir Belediyesi tarafından kayıp duyurusu yapıldı. Duyuruda, kayıp kediyi bulanların 0542 745 25 52 nolu telefona bildirmeleri istendi.



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