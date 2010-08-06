Annesi için özel tava tasarladı

T24- İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Samsunlu Tuğçe Özkaner, annesi hamsi kızartırken sürekli elini yaktığı için, adını “Hamsea” koyduğu özel tava tasarladı.
Evde
haftanın en az iki günü hamsi tava piştiğini belirten Tuğçe Özkaner, yıllarca annesini mutfakta takip ettiğini, hamsi tavanın, lezzetli, çok sevilen, ancak yapılışı da zahmetli bir yemek olduğunu belirtti.
Üniversitede bitirme projesine başlarken aklına ilk gelen fikirin tava tasarlamak olduğunu kaydeden Özkaner, Samsun'a gittiğinde annesine bu
fikri açıkladığını ve “Karadeniz de çok satar” diyerek kendisini yüreklendirdiğini ifade etti.
Annesinin pratik fikirlerinden de yararlanarak adını “Hamsea” koyduğu ürünü tasarladığını bildiren Özkaner, şunları kaydetti:
“Hamsea çift taraflı bir
tava. En önemli sorun, hamsi tavanın çevrilmesi sırasında yağ dökülmesi ve sızıntı olması. Bu hem yemeğin şeklini deforme ediyor, hem de el ve kollarda yanıklara neden oluyor. Tasarım konusunda çalışırken, daha önce hamsi tava yapmamış olan arkadaşımın annesinden de faydalandık. En az 100 defa ona hamsi tava hazırlattık, bu sürecin tamamını da kamerayla kaydettik. En hassas hatanın nerede ortaya çıktığını tespit ettik. Proje sonunda, hamsi tava konusunda deneyimi olmayan denekler bile mükemmel ürünler ortaya çıkardı.”
Tasarımının tamamlanmasından sonra
, üretime geçmekte zorlandıklarını ekleyen Özkaner, şöyle devam etti:
“İzmir'de bu tasarımı, ısıya dayanıklı camdan yapabilecek bir yer bulamayınca mecburen sanayide dökümden ürettirdik. “Hamsea” adıyla patent aldıktan sonra ürünün piyasaya sürülecek hali kesinlikle ısıya dayanıklı camdan olacak. Şimdiden kapımızı çalan firmalar var. Tasarım sürecinde fikirlerine başvurduğumuz İzmir Hilton Otel'in şefi Ahmet Yıldız, 'Üretimden sonra ilk
Hamsea'yi mutfağımda görmek istiyorum' dedi. Sadece onun değil, tüm ev hanımlarının bu ürüne talip olacağını düşünüyorum.”