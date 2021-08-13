T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Terim'in annesi hastaneye kaldırıldı

13 Ağustos 2021 22:16

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, düşme sonrası vücudunda oluşan kırık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Annesinin rahatsızlığı haber alan Fatih Terim, öğle saatlerinde Adana'ya gitti. 

Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'in hastaneye kaldırılması sebebiyle, Galatasaray'ın İskoçya’daki UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı olan St. Johnstone maçı sonrası Adana'ya geldi.

Düşme sonrası oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildiği öğrenilen Nuriye Terim'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

fatih terimadananuriye terim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24