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Dünya

Annesi boynuzlu oğlunu ihbar etti

ABD'nin Oklahoma eyaletinde tutuklanan bir kişinin boynuzları polisi şaşkına çevirdi

16 Temmuz 2010 03:00

T24- ABD'nin Oklahoma eyaletinde tutuklanan bir kişinin boynuzları polisi şaşkına çevirdi

Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde bir ihbar üzerine ev sahibine saldırı girişiminde bulunan 28 yaşındaki Jesse Thornhill'in peşine düşen polis, şüpheliyi yakaladığında gözlerine inanamadı.

Bir heavy metal müzik tutkunu olan genç adamın kaşları dövmeyle yapılmıştı, kafasında piercingler ve alnında da boynuzları vardı! Teflon boynuzların ameliyatla derisinin altına yerleştirildiği belirtilen Thornhill'i polise ihbar eden de annesiydi.

Ev sahibi kadını aracıyla ezmeye çalışan Thornhill, tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

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