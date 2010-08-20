-ANNENİN KEMİKLERİ SIRT ÇANTASINDA TOKYO (A.A) - 20.08.2010 - Japonya'nın başkenti Tokyo'da polis, geleneksel olarak 100 yaşın üzerindekilere verilen hediyeyi ulaştırmak için aradığı kadının kemiklerini, oğlunun sırt çantasında buldu. Japon basınına göre, 104 yaşında olması gereken kadının 64 yaşındaki oğlu, "cenazeye parası olmadığı için, 9 yıl önce vefat eden annesinin cesetini önce yıkadığını, sonra parçalara ayırarak, çantada muhafaza ettiğini" söyledi. Japon makamlarının, 100 yaşın üzerindeki nüfusu kesin olarak belirlemek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında polis zaman zaman ürkütücü manzaralarla karşılaşıyor. Tokyo polisi yine birkaç hafta önce, 111 yaşında olacağı hesap edilen bir adamı ararken, 30 yıl önce öldüğü anlaşılan adamın mumyalaşmış cesetini, yatağın üzerine uzanmış halde bulmuştu. 127 milyon nüfuslu Japonya'da, 40 binden fazla kişinin 100 yaş ve üzerinde olduğu belirtiliyor.