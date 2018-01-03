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Annenin, babaları tarafından öldürülen çocuklarının ardından feryadı

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de cinnet getiren babaları Ali Yardım (29),  tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı

03 Ocak 2018 17:50

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE\'de cinnet getiren babaları Ali Yardım (29),  tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira\'nın cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndan alındı. 
Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu\'ndan ayrıldığı sırada anne Dilek Yardım feryat etti. Aracın arkasından koşarak bağıran anne, \"Elif uyan,  Elif gitme. Hira uyan\" diye bağırdı. Aracın arkasından gitmeye çalışan anneyi yakınları sakinleştirip bir otomobile bindirdi. Cenazeler yarın Yenidoğan Merkez Camii\'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek. 

(FOTOĞRAF)

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