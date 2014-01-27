'Annemi özledim' diyen kızını öldüren babaya müebbet

İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde, Mardin’de bulunan ayrı yaşadıkları annesini çok özlediğini, yanına gitmek istediğini söyleyen 9 yaşındaki kızı Emine Özer’i döverek öldürmekten yargılanan 40 yaşındaki baba Ziya Özer, ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2010 yılının Aralık ayında Kemalpaşa Ansızca Köyü’ndeki çiftlik içerisinde bulunan evde meydana geldi. Mardin’de eşi Gülhan Özer ile anlaşmazlık yaşayan 4 çocuk babası Ziya Özer, olay tarihinden iki ay önce kızları 7 yaşındaki Atiye Özer ve 9 yaşındaki Emine Özer'i de yanına alarak yakınlarının yaşadığı İzmir’e geldi. Köy yakınlarındaki çiftlikte iş bulup, içerisindeki tek katlı evde çocuklarıyla yaşamaya başlayan Ziya Özer, iddiaya göre burada kızlarına sık sık şidddet uyguladı.

Taylan Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Ziya Özer olay günü, Mardin’de bulunan annesini çok özlediğini ve yanına dönmek istediği söyleyen kızı Emine Özer’e vurmaya başladı. Dayağın etkisiyle bayılarak yere düşen Emine’nin nefes almadığını farkeden Ziya Özer, önce arkadaşını arayıp yardım istedi.

'Kendi geldi' dedi, cesedi battaniyeye sardı

Aradığı arkadaşının haber vermesi üzerine çiftliğe doğru yola çıkan sağlık ekipleri, Ziya Özer’in arayıp, kızının kendine geldiğini ve önemli bir sorununun bulunmadığını söylemesi üzerine merkezlerine döndü. Bu arada Ziya Özer, öldüğünü anladığı kızını battaniyeye sarıp ev içerisinde sakladıktan sonra, küçük kızını yanına alarak İzmir’deki yakınlarının evine gitti. Ancak burada vicdan azabı çeken Ziya Özer, bir kez daha arkadaşını arayıp kızını öldürdüğünü itiraf etti. Adrese giden ekipler, kilitli kapıyı açtırıp girdikleri evde, talihsiz Emine’nin cesedini buldu.

Son sözü 'yeter' olmuş

Küçük kızıyla dolaştığı sırada İzmir’de yakalanan Özer savcılıktaki ifadesinde şunları anlattı:

"Kızımı dövdüm. Daha önce de kendisini defalarca dövmüştüm. Öldüğü gün hafif şekilde vurdum. Ama ona rağmen öldü. Benim çocuğumda başka bir rahatsızlık olabilir diye düşünüyorum. Ben vurunca dişleri kenetlendi ve ağzını açmaya çalışmama rağmen öldü. Üzgünüm, çok pişmanım. Ben çocuğuma bir cisimle vurmadım. Sadece elim ve ayağım ile vurdum. Çocuk yere düştü, kafasını halıya çarptı. Bana 'Yeter' diyerek ağladı ve kafasını duvara vurdu. Ben de Emine’yi, kafasını tutarak yastığın üzerine yatırdım."

'Pişmanım' dedi ama cezadan kurtulmadı

Olayın ardından tutuklanan Ziya Özer hakkında 'çocuğunu canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sırasında sık sık pişman olduğunu ve kızını öldürmek istemediğini söyleyen Ziya Özer, başka bir rahatsızlığının olabileceğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda Ziya Özer’i ömürboyu hapis cezasına çarptırdı.