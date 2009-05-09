Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki saldırıda öldürülenler için kurulan taziye çadırında matem sürüyor.



Bilge köyünde 6 gün önce meydana gelen saldırı olayında hayatını kaybeden 44 kişiden 39'unun defnedildiği mezarlığı sabahın erken saatlerinden itibaren yine köydeki kadın ve çocuklar ziyaret etti. Gözyaşlarına hakim olmayan kadınlar, sürekli ağıt yaktı.



Bu arada köye taziye ziyaretleri de sürüyor. Kurulan çadırlara her yeni ziyaretçiyle birlikte acı yeniden yaşanıyor



Çadırda sürekli Kur'an-ı Kerim okunup, ölenler için dualar ediliyor.



Jandarma ekiplerinin köy içerisindeki güvenlik önlemleri sürürken, Kızılay tarafından kurulan çadırlarda yemek dağıtımı yapılıyor.



‘Yaşananlara anlam veremiyoruz’



Saldırıda öldürülen muhtar Mehmet Halim Çelebi'nin Diyarbakır'da ikamet eden kızı Melahat Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşananlara bir anlam veremediklerini söyledi.



Olayda hem annesini hem de babasını kaybettiğini ifade eden Akan, "Ailemin tümünü kaybettim. Böyle bir vahşet olamaz. Bu, namus davası değildir. Yapılan haberler yanlış ve bizi çok üzüyor. Tutuklananlardan biri benim halamın oğlu. Annem, kendisini vurana süt vermişti. Bu nasıl insanlıktır. Namaz kılana yılan bile dokunmazken, bu kadar kurşun nasıl sıkılır. Ölenlerin hangi birine yanalım, hepsi bizim yakınımız" dedi.



Melahat Akan, yaşanan dramı anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı.



Bu arada, olayda yakınını kaybeden bir kadın da İzmir'den taziye için Bilge köyüne geldiğini anlattı.

