'Annem beni düşerken görmesin'

T24



'Sakinleştirici alıyor'

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2007'deki başarısını tekrarlayarak dünya şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, en büyük korkusunun iki ağabeyini kazada kaybeden annesinin kendisini düşerken görmesi olduğunu söylüyor. 1999 depreminde Sakarya'da olan ve tüm ailesiyle beraber mucize eseri olarak enkaz altından sağ kurtulan Kenan Sofuoğlu, sonrasında yaşadığı acılara rağmen hayata sarılıp, başarıyı yakalamayı bildi. Sofuoğlu, 2003'te 24 yaşındaki ağabeyi Bahattin'i trafik kazasında, 2008'de de yine 24 yaşında diğer ağabeyi Sinan'ı Körfez Yarış Pisti'nde kaybetti.Acılarını içine gömmeyi başaran Sofuoğlu, pistlerde rüzgâr gibi esti. Kenan Sofuoğlu, bunca felaketten sonra en büyük korkusunu "En çok annemin beni düşerken görmesinden korkuyorum. Tek evladı ben kaldım. Annem düştüğümü görür, bana bir şey olur diye üzülür diye çok korkuyorum" diyor. Biricik oğlunun hiçbir yarışını kaçırmayan anne Nurhayat Sofuoğlu, "Başka anne olsa oğlunu motosiklete bindirmez. İki oğlumu da kaybettim. Bir Kenanım kaldı. Ama motosikletler ve yarış onun tutkusu. Sakinleştirici içip, televizyonun karşısına geçip, oğlumu izliyorum. İtalya'daki yarışta düşünce çok korktum. Kenanım sağ salim geliyor ya ona doyasıya sarılacağım" Sofuoğlu, şimdi ağabeyi Sinan Sofuoğlu'nun 2008'de ölümünden beş ay sonra geçirdiği bir kazanın ardından kendisini arayarak "Kenan geçmiş olsun, Tehlikeli spor yapıyorsun. Bırak artık" diyen Başbakan Tayyip Erdoğan'a gidecek. Kenan Sofuoğlu, "2009'da Dünya Şampiyonu olamayınca gidemedim. Ama şimdi Sayın Başbakan'a gidip, bunun tehlikeli bir spor olmadığını anlatacağım. Kendi yerime ülkemizi temsil edecek bir motosikletçi yetiştirdikten sonra 30 yaşımda bırakacağım" dedi Yurt dışında katıldığı her yarıştan sonra memleketi Sakarya'ya gelip, annesine sarıldığını söyleyen Sofuoğlu, yeni yarışçılar yetiştirmek için Sakarya'da 40 dönümlük bir araziye pist yaptırdığını belirterek, "En büyük hayalim yetenekli gençleri bularak, geleceğin Dünya Şampiyonları'nı yetiştirmek" dedi.