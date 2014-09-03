Annelik yaşı yükseliyor



Almanya'nın Wiesbaden kentindeki Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre, Almanya'da her beş kadından biri 35 ve üzeri yaşlarda ilk çocuğunu kucağına alıyor. 2012 yılındaki rakamlar baz alınarak yapılan incelemeye göre, yüzde 22 dolayında olan bu oran 2002 yılına göre yüzde 4 oranında yükseldi. 10 yıl önce yaklaşık 131 bin bebeğin annesinin en az 35 yaşında olduğu, 2012 yılında ise bu rakam 147 bin olarak tespit edildiği belirtildi. Aynı dönem içerisinde doğum sayısı da 719 binden 674 bine geriledi.

Avrupa'nın diğer ülkelerinde de 35 yaşın üzerinde anne olan kadınların sayısı artıyor. İstiatistiklere göre, yedi Avrupa ülkesinde bu oran Almanya'dakinden daha yüksek. Örneğin İspanya'da 2012 yılında ilk kez doğum yapan kadınların yüzde 34'i 35 ve üzeri yaşlarda iken, İtalya'da bu oranın yüzde 33, İrlanda'da ise yüzde 30 olduğu ifade edildi. Bulgaristan ve Romanya'da ise söz konusu oran yüzde 12 dolayında; Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 22.