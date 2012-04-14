Annelerin gözü arkada kalmayacak

Darüşşafaka Cemiyeti Olağanüstü Genel Kurulu'nda, ''annesi hayatta olmayan'' çocuklara da eğitimde fırsat eşitliği tanınması, oy çokluğuyla kabul edildi.

TİM Maslak Show Center'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı genel kurulda, oy çokluğuyla kabul edilen tüzük değişikliği ile Darüşşafaka, ''annesi hayatta olmayan'' çocuklara da eğitimde fırsat eşitliği tanımak için kapılarını açacak.

Buna göre, 1971 yılında kız öğrencileri kabul eden Darüşşafaka, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren ''annesi hayatta olmayan çocuklara'' da kolej seviyesinde eğitim olanağı sunacak.

Böylece Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerinin tüzük değişikliğini ele almak üzere 19 Kasım 2011'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikleri görüşmede, Başbakan Erdoğan'ın da onayladığı değişiklik hayata geçirilmiş oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, genel kurulda yaptığı konuşmada, günümüzde anne kaybının maddi ve manevi yönden baba kaybından farksız, hatta daha da önemli olabildiği gerçeğinden hareketle, annesi hayatta olmayan çocukların da Darüşşafaka gibi çağdaş bir kurumun sağladığı eğitim fırsatından yararlanmasının önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Böylelikle eğitimde fırsat eşitliği misyonlarını daha fazla öğrenciye ulaştırmış olacaklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

''Darüşşafaka, 1971 yılında da kız öğrencilere kapılarını açarak kadın hakları konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştu. 1971 yılında ilk kez 77 kız öğrenci Darüşşafaka'ya alındı. Bugün ise 927 öğrencimizin 391'ini kız öğrenciler oluşturuyor ve her geçen yıl kız öğrencilerimizin sayısı artıyor. Son iki yıldır ise sınav birincimiz kızlar arasından çıktı. Bizce, babası hayatta olmayan çocuklar gibi annesi hayatta olmayan çocuklarımız da dezavantajlıdır ve en az onlar kadar pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda Darüşşafaka, annesini kaybetmiş çocukları da okula alarak aslında kuruluş amacını değiştirmemekte, pozitif ayrımcılık yelpazesini genişletmekte ve eğitimde fırsat eşitliğine derinlik kazandırmaktadır.''