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Yaşam

Anneleri şiddet uygulayınca korumaya alındılar

10 Nisan 2009 18:38



Batman'da eşinden boşanan Şükran T.'nin iki çocuğu, annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi olmaları üzerine mahkeme kararıyla koruma altına alındı. Çocuklarının alınması üzerine sinir krizleri geçiren anne Şükran T., polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Bir süre önce eşinden boşananan 32 yaşındaki Şükran T., Hürriyet İlköğretim Okulu'na giden çocukları 7 yaşındaki F.T. ve 12 yaşındaki İ.T. ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak iki kardeş annelerini, kendilerini dövüp şiddet uyguladığını söyleyerek önce öğretmenlerine ardından da polise şikayet etti. Polis, çocukların ifadelerini alıp hazırladığı raporu Batman Çocuk Mahkemesi'ne sundu. Mahkeme, Şükran T.'nin şiddet uyguladığı gerekçesiyle çocukların koruma altına alınmasına karar verdi. Çocuklar, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Korumu (SHÇEK) yurduna yerleştirildi. SHÇEK Müdürü Nevzat Tuna, ``Bir süre önce kocasından boşanan kadının psikolojik sorunlar yaşadığını öğrendik. Çocuklara şiddet uygulaması üzerine iki çocuğumuzu koruma altına aldık. Burada çocuklar daha iyi bakıma tabi tutuluyor. Daha iyi eğitim almaları sağlanıyor'' dedi.

Anne Şükran T., çocuklarının kendisinden alınması üzerine bugün adliye önünde sinir krizi geçirdi. Burada görevli polislerle tartışan genç kadın güçlükle sakinleştirildi. (DHA)

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